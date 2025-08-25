Dženifera Lopesa, Emma Stouna, princese Ketrīna un citas slavenības, kuru sirdi iekarojušas mežģīnes
Mežģīnes šogad piedzīvo īstu uzplaukumu un ir iekarojušas daudzu slavenību sirdis. Tās ir redzamas visdažādākās variācijās – no caurspīdīgiem tērpiem dāmām līdz vīriešu krekliem, apliecinot šā auduma neizsmeļamās iespējas.
Emma Stouna (36)
Apakšveļas stila tērpi ar mežģīnēm joprojām ir aktuāli uz sarkanā paklāja. Arī modes nama "Louis Vuitton" seja un divkārtējā "Oskara" balvas laureāte Kannu kinofestivālā bija manīta kleitā no 2025. gada rudens kolekcijas – tērpā, kas atgādināja latviešu zīmola "Amoralle" estētiku.
Bensons Buns (22)
Mūziķis, kurš šogad bija nominēts "Grammy" balvai kā labākais jaunais izpildītājs, kā arī vairākiem citiem apbalvojumiem, izceļas ne vien ar savu talantu, bet arī ar ekstravagantu stilu. 70. gadu modes gars ir atgriezies, un Bensons to lieliski apzinās – viņa mežģīņu "Gucci" krekls noteikti paliks atmiņā vēl ilgi.
Sāra Džesika Pārkere (60)
Arī ārpus ekrāna populārā amerikāņu aktrise izvēlas pamanāmus un stilīgus tērpus. Tie gan nav tik koši un ekstravaganti kā viņas varones Kerijas Bredšovas garderobe, taču joprojām atbilst aktuālajām modes tendencēm. Kerija gan novērtētu viņas apavu izvēli!
Velsas princese Ketrīna (43)
Prinča Viljama dzīvesbiedre ir pazīstama ar apzinātu un ilgtspējīgu pieeju modei, bieži sabiedrībā parādoties jau iepriekš vilktos tērpos. Arī jūnija vidū viņa izvēlējās 540 eiro vērtu "Self-Portrait" kleitu ar mežģīņu apdari, kas vizuāli atgādina žaketi ar svārkiem – šo eleganto tērpu viņa jau bija nēsājusi agrāk.
Dženifera Lopesa (55)
Aktrise un dziedātāja, kura regulāri pārsteidz ar saviem ekstravagantajiem tērpiem, nepievīla arī šoreiz. Viņa pozēja fotogrāfiem Balkānu zīmola "Valdrin Sahiti" mežģīņu kleitā, ko papildināja iespaidīgs kristālu apmetnis, kas atgādināja zirnekļa tīklu.
Kerija Kūna (44)
Seriāla "Baltais lotoss" zvaigzne uz 2025. gada "Independent Spirit Awards" ceremoniju ieradās zīmola "Salon 1884" mežģīņu kleitā. Tērps bija elegants, taču, iespējams, vēl labāk izceltos košākā krāsā.
Kendala Dženere (29)
Mežģīņu princese! Kardašjanu klana atvase izskatījās, gluži kā iznākusi no leģendārā 80. gadu seriāla "Dinastija". Viņas tērps patiesi ir vecāks par pašu valkātāju – tas ir no zīmola "Mugler" 1992. gada pavasara/vasaras kolekcijas.
Gala Gadota (40)
"Sniegbaltītes" pirmizrāde, iespējams, nav piemērotākā vieta caurspīdīgai mežģīņu "Chloé" kleitai, tomēr izraēliešu aktrise nolēma riskēt. Vai tas bija tā vērts? Viņa noteikti piesaistīja uzmanību, taču izpelnījās arī kritiku, jo pasākumā piedalījās bērni.
Diāna Krīgere (48)
"Dolce & Gabbana" mežģīņu kleita kombinācijā ar melniem aksesuāriem ir eleganta un piemērota izvēle kinofestivāla sarkanajam paklājam. Taču, atsakoties no tiem, šis tērps lieliski iederētos arī vasaras ballītē.