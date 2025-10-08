Elīna Fūrmane atklāj, cik tad īsti Losandželosā var nopelnīt
Raidījums "Sapnis citā Amerikā" viesojas pie Elīnas Fūrmanes, kura raidījuma vadītāju Lauri Reiniku atvedusi uz savu darbavietu - nekustamo īpašumu biroju, kur darījumi mērāmi miljonos. Laurim ir iespēja piedalīties ne tikai ekskluzīvā vairāku miljonu vērtas mājas tūrē, bet arī aprunāties ar Elīnas bosu.
Elīna jau vairākus gadus darbojas nekustamo īpašumu nozarē, bet vairāk nekā gadu ir daļa no brokeru firmas "Property" komandas. Viņa Lauri iepazīstināja ar savu priekšnieku un uzņēmuma īpašnieku Stīvenu, kurš sirsnīgi izteicās par Elīnu, nesaucot viņu par darbinieci, bet gan par savu partneri. Lauris vēlējās noskaidrot, kā viņi iepazinušies. Stīvens dalījās šajā stāstā: "Viņa apmēram pirms sešiem mēnešiem atnāca uz mājas prezentāciju, tolaik viņa strādāja citā uzņēmumā un bija atvedusi klientu apskatīt māju. Es uzreiz sapratu, cik laba viņa ir. Viņai ir savs stils, man patīk, kā viņa strādā ar saviem klientiem.”
Stīvens teic, ka Elīna izskatījusies labāk par Bārbiju, un tieši koptais un izsmalcinātais izskats piesaistījis viņa uzmanību. "Parasti aģenti ģērbjas vienkārši, bet man patika, kā Elīna sevi pasniedza un cik labi komunicēja ar klientiem." Elīna piebilst, ka viņai patīk žaketes un bikses, tas viņai piedodot lietišķumu, kas šajā vidē ir svarīgs.
Lauris arī vaicāja, kāda ir Elīna. Viņas boss teic: “Bezbailīga, tā ir labākā īpašība nekustamo īpašumu aģentiem. Viņa ir profesionāla un labi saprotas ar klientiem. Esmu pamanījis, ka cilvēki, kuri nāk no izklaides jomas, labi saprot citus cilvēkus. Man šķiet, ka Elīna ne no kā nebaidās, tas man viņā patīk!” Elīna pati skaidro, ka šis nav ofisa darbs, tāpēc peļņa ir atkarīga no tevis paša. Protams, Lauris vēlējās noskaidrot, cik tad daudz naudas Losandželosā nekustamo īpašumu aģents var nopelnīt! Viņš bija pārsteigts, kad Elīna minēja sešus procentus no mājas vērtības. Ņemot vērā to, cik mājas šeit maksā, summa var būt gana ievērojama!
