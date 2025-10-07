Slampes kultūras pilī gaidāma Liepājas teātra viesizrāde-koncerts un amatierteātru festivāls
Šonedēļ Slampes kultūras pilī gaidāma Liepājas teātra viesizrāde-koncerts "Latviešu rokenrols" un amatierteātru festivāls "Neierastās LECības", kas piedāvā gan muzikālus, gan teātra notikumus ar plašu mākslinieku un aktieru piedalīšanos. Apmeklētāji varēs izbaudīt gan rokenrola mūziku, gan amatierteātru izrādes, kā arī piedalīties skatītāju balsojumā par festivāla labāko kolektīvu.
Kas tevi šonedēļ sagaida Slampes Kultūras pilī?
9. oktobrī būs skatāma Liepājas teātra viesizrāde - koncerts "Latviešu rokenrols"
"Latviešu rokenrols" ir koncerts, kas tapis cikla "Vasaras vakari Liepājas teātrī" ietvaros. Šā koncerta programmā izskan grupu "Pērkons", "Jumprava", "Sīpoli", "Līvi" un citu iemīļotu mūziķu radītās dziesmas Liepājas teātra aktieru izpildījumā.
"Latviešu rokenrols" – piesaistīts tiem notikumiem, kas notika pēc Ogres koncerta, kad grupas "Pērkons" laikā jaunieši sajuta brīvību un pa ceļam uz Rīgu elektriskajā vilcienā uzvedās, kā pēc revolūcijas vai revolūcijas laikā uzvedās. Tas nāca organiski, jo pēc pandēmijas gadiem un ierobežojumiem gribējās uzelpot – brīvi!” par koncertu, to veidojot, sacījis tā režisors Herberts Laukšteins. Koncertā piedalās aktieri: Agnese Jēkabsone, Anete Rimkus, Everita Pjata-Gertnere, Agnija Dreimane, Kintija Stūre, Madara Kalna, Viktors Ellers, Kaspars Kārkliņš, Mārtiņš Kalita, Valts Skuja, Kārlis Artejevs, Hugo Puriņš, kā arī mūziķi Normunda Kalniņa vadībā.
11. oktobrī no plkst. 12.30 jau otro reizi notiks Slampes kultūras pils un amatierteātra "Spārni" organizētais amatierteātru festivāls "Neierastās LECības"
Festivāla programma:
- plkst. 12.30 festivāla atklāšana
- plkst. 13.00 Slampes kultūras pils amatierteātris “Fēnikss” ar fragmentiem no Baibas Juhņēvičas lugas “Par diviem zaķiem un pelēm uz galda” (režisori – Romēna un Juris Štameri)
- plkst. 14.00 Kandavas kultūras nama amatierteātris “Projekts” ar fragmentiem no Edvarda Vulfa komēdijas “Līnis Murdā” (režisors – Voldemārs Šoriņš)
- plkst. 15.00 Bauskas novada Vecsaules pagasta amatierteātris “Vecsaule” ar Birutas Zujānes lugu “Sieviete vilcienā ar tumši zilu rokassomiņu” (režisore – Gunta Siliņa)
- plkst. 17.00 Dobeles novada Tērvetes kultūras nama amatierteātris “Trīne” ar fragmentiem no Rūdolfa Blaumaņa lugas “Skroderdienas Silmačos” (režisore – Dzintra Zimaiša)
- plkst. 18.00 Sabiles kultūras nama amatierteātris ar ielu izrādi “Pirts ainiņas” (režisore – Ziedīte Začeste)
- plkst. 18.40 Jaunsātu Tautas nama amatierteātris "Dadži" ar Valentīnas Ozolas lugu “Trīs, bet ne māsas” (režisors – Aigars Gaigals)
- plkst. 19.30 Slampes kultūras pils amatierteātris “Spārni” ar dzejas uzvedumu “Laimīgā zeme” (Agras Dages dzejoļi, režisore – Anta Baumane)
Festivāla noslēgumā noskaidrosim, kurš amatierteātris kļūs par “Neierastāko LECībnieku 2025” un iegūs ceļojošo balvu. To noteiks skatītāju balsojums. Ieeja festivālā bez maksas.