“Tas nav tas, ko viņš būtu gribējis.” Aktiera Robina Viljamsa meita kritizē ar mākslīgo intelektu veidotus video par viņas tēvu
Zelda Viljamsa, aizsaulē aizgājušā aktiera Robina Viljamsa meita, ir lūgusi fanus pārtraukt viņai sūtīt ar mākslīgo intelektu veidotus video, kuros atveidots viņas tēvs.
Robins Viljamss — viens no vismīlētākajiem Amerikas aktieriem un filmu “Mūžīgā aukle” zvaigzne — 2014. gadā izdarīja pašnāvību 63 gadu vecumā. Mēnešos pirms nāves viņš cīnījās ar veselības problēmām pēc kļūdainas Parkinsona slimības diagnozes. Autopsija atklāja, ka viņam bijusi Levija ķermeņu demence — neārstējama smadzeņu slimība, kas izraisa bezmiegu, halucinācijas un kustību traucējumus.
Savā ierakstā sociālajos tīklos, Zelda sacīja, ka tā ir “laika un enerģijas izšķiešana” sūtīt viņai saturu ar digitāli radītiem tēva atveidojumiem, jo tas nebūtu tas, ko viņš pats vēlētos.
“Lūdzu, pārtrauciet man sūtīt AI video ar tēvu. Nepieņemiet, ka es to vēlos redzēt vai saprotu — es to nevēlos un nesapratīšu,” viņa rakstīja “Instagram”. “Ja jūs vienkārši mēģināt mani kaitināt — esmu redzējusi daudz sliktākas lietas, nobloķēšu un iešu tālāk. Bet, ja jums ir kaut mazliet pieklājības, pārtrauciet to darīt gan viņam, gan man, gan visiem citiem. Tas ir stulbi, tas ir laika un enerģijas izšķiešana, un, ticiet man, viņš to negribētu.”
Zelda uzsvēra, ka šādi mākslīgā intelekta radīti video “nav māksla”: “Jūs radāt riebīgu, pārstrādātu hotdogu no cilvēku dzīves, no mākslas un mūzikas vēstures, un pēc tam to bāžat citiem rīklē, cerot uz īkšķīti un “like”. Pretīgi.”
Viņa noslēdza savu vēstījumu, atsakoties AI dēvēt par “nākotni”: “AI vienkārši slikti pārstrādā un atgremo pagātni. Jūs patērējat satura cilvēka simtkāja versiju, stāvot pašās rindas beigās, kamēr tie, kas priekšā, smejas un turpina patērēt.”
Šie komentāri izskan dažus mēnešus pēc tam, kad aktieris Metjū Lorenss — Robina Viljamsa dēla atveidotājs filmā “Mūžīgā aukle” — sacīja, ka labprāt izmantotu AI tehnoloģiju, lai “atdzīvinātu” Viljamsa balsi.
Intervijā Entertainment Weekly Lorenss sacīja, ka ar ģimenes piekrišanu viņš gribētu “izdarīt ko patiešām īpašu” ar aktiera balsi: “Veselai paaudzei šī balss ir ikoniska. Tā ir katra galvā — ne tikai man, kurš ar viņu strādāja.”
Robins Viljamss savas karjeras laikā ierunāja vairākus animācijas tēlus — Džiniju Disneja filmā “Aladins” (1992), Fenderitu filmu “Roboti” (2005) un Ramonu un Lavleisu “Jautrās plezna” (2006).