Sveicam dzimšanas dienā aktieri Kasparu Znotiņu!
Slavenības
Šodien 12:55
Šodien viņš 165. reizi pārtaps par Ziedoni! Sveicam aktieri Kasparu Znotiņu 50 gadu jubilejā
50 gadu dzimšanas dienā šodien sveicams Jaunā Rīgas teātra aktieris Kaspars Znotiņš.
Dzimšanas dienas vakarā Kaspars turklāt būs redzams arī uz skatuves - kā vēsta Jaunais Rīgas teātris, viņš jau 165. reizi pārtaps Ziedonī izrādē "Ziedonis un visums".
Znotiņš kopš 1997. gada strādā Jaunajā Rīgas teātrī, jau tālajā 2010. gadā par Ziedoņa lomu izrādē "Ziedonis un visums" saņēma "Spēlmaņu nakts" balvu kā gada aktieris, to pašu atkārtoja arī 2023./2024. gada sezonā par Dostojevska/Miškina lomu izrādē "Melnais gulbis".
Aktieris Kaspars Znotiņš sarunā ar Dāvidu
Aktieris Kaspars Znotiņš sarunā ar Dāvidu.