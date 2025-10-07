FOTO: Megana Mārkla tiek nežēlīgi izsmieta - viņas tērps atgādina “saburzītu palagu”
Saseksas hercogiene Megana Mārkla tikusi izsmieta sociālajos tīklos pēc tam, kad parodijas konts pasmējās par viņas izskatu Parīzes modes nedēļā.
Saseksas hercogiene sestdienas vakarā negaidīti parādījās Balenciaga sieviešu pavasara/vasaras 2026. gada modes skatē, lai atbalstītu modes nama radošo direktoru un savu draugu Pjeru Paolo Pičoli. Megana ieradās uz skati pēkšņi, tikai dažas minūtes pirms tam, kad viņu pamanīja ieņemot vietu pirmajā rindā. Viņa bija ģērbusies baltā tērpā ar melniem papēžiem un melnu somiņu, vēlāk pārģērbjoties melnā tērpā. Visi apģērba elementi bija īpaši šūti viņai.
Tomēr "Vogue" publicētais video, kurā redzams, kā viņa iziet no modes skates, ātri kļuva populārs sociālajos tīklos — daudzi fani izsmēja viņas gaitu, kamēr viņa pozēja kameru priekšā.
Šis klips iedvesmoja parodijas kontu "TikTok" un "Instagram" vietnēs — "@meghantheduchessofsus" — izveidot parodiju par šo mirkli. Tajā sieviete, kas attēloja Meganu, bija ietinusies saburzītā palagā, lai atdarinātu hercogienes apmetni. Izklaidētāja pārspīlētā veidā atveidoja Meganas Mārklas gaitu pa sarkano paklāju, un karaļnama fani nespēja valdīt smieklus.
Starp daudziem komentāriem ar smejošām emocijzīmēm kāds lietotājs "TikTok" rakstīja:“Tas pat nav pārspīlējums. Viņa tiešām bija tērpusies palagā un skatījās apkārt tā, it kā viņas klātbūtne dziedētu pasauli.”
Tikmēr kāds fans "Instagram" ierakstīja:“Brīnišķīgi!!” Cits piebilda: “Vienkārši ģeniāli!!!” Ceturtais cilvēks sacīja: “Man pat liekas, ka tu to tērpu nēsāji labāk!”
Šis atdarinājums tika izplatīts arī citās sociālo tīklu platformās. Kāds lietotājs "X" komentēja: “Iedomājieties — vilkt saburzītu palagu kā apmetni?” Cits lietotājs rakstīja: “Tik smieklīgi! Man patīk.” Vēl kāds piebilda: “Trāpīts desmitniekā, hahahaha.” Ceturtais lietotājs iesaucās: “Omg, haha… viņa to izdarīja ātri — pārāk laba, pārāk smieklīga!”
Oriģinālajā "Vogue" video komentāru sadaļā daudzi cilvēki jautāja, kāpēc Megana tā gājusi, tomēr netrūka arī fanu, kas slavēja viņas drosmīgo modes izvēli.