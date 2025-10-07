Tramps atklāj, ka Šons “Diddy” Kombss vērsies pie viņa ar apžēlošanas lūgumu
ASV prezidents Donalds Tramps ir paziņojis, ka reperis un producents Šons “Diddy” Kombs personīgi lūdzis viņam prezidenta žēlastību pēc nesenā sprieduma Ņujorkā.
Tramps šos komentārus izteicis Ovālajā kabinetā, sakot: “Diddy man ir lūdzis žēlastību.”
ASV prezidents turpināja, sakot, ka agrāk esot bijis draudzīgās attiecībās ar reperi un producentu. “Droši vien — hmm. Zini, es biju ar viņu diezgan draudzīgs. Mēs labi sapratāmies. Likās, ka viņš ir jauks cilvēks. Es gan viņu nepazinu pārāk labi. Bet, kad es kandidēju uz prezidenta amatu, viņš bija ļoti naidīgs,” sacīja Tramps.
55 gadus vecais Kombs jūlijā tika attaisnots apsūdzībās par reketu un cilvēku tirdzniecību seksuāliem nolūkiem, taču tika atzīts par vainīgu bijušo draudzeņu pārvadāšanā prostitūcijas nolūkos. Pagājušajā nedēļā viņam piesprieda četrus gadus un divus mēnešus cietumā, atskaitot jau izciesto laiku. Spriedums tika pieņemts pēc 13 stundu ilgas zvērināto apspriešanās. Tiesas zālē klātesošie liecinieki stāstīja, ka mūzikas magnāts nometies ceļos un sācis lūgties, kad tika nolasīts spriedums, pēc tam pagriezies pret skatītāju rindām un aplaudējis savai ģimenei un bērniem, kuri bija ieradušies viņu atbalstīt.
Augsta profila tiesas procesa laikā prokurori prezentēja pierādījumus par tā dēvētajām Kombsa “freak-off ballītēm”, kurās piedalījušās vairākas sievietes, tostarp viņa bijusī draudzene Kasandra Ventura.
Kasandra pirms sprieduma iesniedza emocionālu liecību par notikušo, atsaucoties uz videomateriālu, kurā redzams, kā Kombs viņu piekauj viesnīcas gaitenī.
Garā vēstulē tiesnesim Arunam Subramanianam Kombs atzina, ka viņa sabrukuma cēlonis bija “narkotikas un pārmērības”, rakstot: “Mana sabrukuma sakne bija egoisms. Mani ir pazemojis un garīgi salauzis šis ceļš. Vecais es nomira cietumā, un ir piedzimis jauns cilvēks. Cietums tevi vai nu izmaina, vai nogalina — es izvēlos dzīvot.”
Viņš turpināja: “Šie ir bijuši divi grūtākie gadi manā dzīvē, un man nav neviena, ko vainot, izņemot sevi. Man ļoti žēl par sāpes, ko esmu nodarījis, taču saprotu, ka vienkārši vārdi “man žēl” nekad nebūs pietiekami.”
Producents tiesai lūdza dot viņam otru iespēju, paužot cerību kļūt “par piemēru tam, ko cilvēks var sasniegt, ja viņam tiek dota otrā iespēja”.
Avoti, kas tuvi bijušajam prezidentam, atklāja, ka Trampa komanda tagad “nopietni apsver” iespēju piešķirt žēlastību “Bad Boy Records” dibinātājam. Šī iniciatīva, kas sākotnēji bija neformāla saruna, pēdējās nedēļās esot ieguvusi lielāku virzību pēc tam, kad vairāki Kombsa līdzgaitnieki sākuši tieši lobēt Baltā nama amatpersonas.
Tramps jau iepriekš bija norādījis, ka ir “atvērts” šai idejai, neskatoties uz atzīšanu, ka viņu attiecības bija saspringtas.