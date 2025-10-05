Aizsaulē devies mafijas kulta seriāla "Astoņkājis" zvaigzne, itāļu kino leģenda Remo Džirone
76 gadu vecumā aizsaulē devies itāļu kino leģenda Remo Džirone, kurš pasaules slavu ieguva kā aukstasinīgais Tano Karidi kulta televīzijas seriālā “Astoņkājis” (La Piovra). Kā vēsta Monako izdevums “News.mc”, Džirone nomira savās mājās Monako, kur viņš daudzus gadus baudīja klusu privāto dzīvi kopā ar savu sievu, aktrisi Vitoriju Skizano.
Eritrejas galvaspilsētā Asmarā dzimušais Džirone kļuva par vienu no atpazīstamākajām Itālijas televīzijas sejām, atveidojot Gaetāno “Tano” Karidi seriālā, kura 10 sezonas tika demonstrētas no 1984. līdz 2001. gadam, kur pirmajās četrās sezonās galveno lomu, komisāru Korādo Katani atveidoja Mikele Plačido. “Astoņkāji” daudzi joprojām uzskata par visslavenāko itāļu seriālu un vienu no vislabākajiem mafijas atveidojumiem televīzijā. Viens no mūzikas autoriem bija Enio Morikone, kuru uzskata par vienu no visu laiku izcilākajiem kinofilmu mūzikas komponistiem.
Kaut gan Džironem pasaules slavu atnesa “Astoņkājis”, viņš bija pieredzējis teātra un kino aktieris, kura pirmā loma bija tālajā 1974. gadā. 2019. gada filmā “Lemāna-'66: Lielais izaicinājums” (Ford v Ferrari) ar Kristianu Beilu un Metu Deimonu viņš atveidoja leģendāro “Ferrari” dibinātāju Ecno Ferrāri. Šī filma saņēma četras ASV Kinoakadēmijas “Oskara” balvas nominācijas, tostarp kā labākā filma. Pēdējā Džirones filma bija 2023. gada “Stabilizators 3: Pēdējā nodaļa” (The Equalizer 3).
Pirms gada intervijā ar “Corriere della Sera” Džirone atzina, ka savulaik cīnījies ar urīnpūšļa vēzi, taču, par spīti smagajām problēmām, turpināja savu darbu “Astoņkājī”.