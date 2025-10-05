VIDEO: Francijas jokdarim piespriests cietumsods par “tukšās šļirces" jociņiem
Francijā notiesāts sociālo tīklu influenceris Amīns Mojito, kura skandalozie “šļirces jociņu” video izraisīja sašutuma vētru visā valstī.
Parīzes Krimināltiesa viņam piesprieda 12 mēnešu cietumsodu, no kuriem seši mēneši jāizcieš ieslodzījumā, bet pārējie seši – nosacīti.
Mojito, īstajā vārdā Ilans M., ieguva popularitāti tādās platformās kā “TikTok” un “Instagram”, filmējot video, kuros viņš pieiet pie nejaušiem garāmgājējiem un izliekas, ka viņus “injicē” ar šļirci. Lai gan šļircē nebija nekādu vielu un fiziski cilvēkiem netika nodarīts kaitējums, “joks” izraisīja paniku publiskās vietās un plašu nosodījumu internetā.
French “prankster” Amine Mojito sentenced to prison for syringe attacks— NEXTA (@nexta_tv) October 5, 2025
A French prankster known as Amine Mojito — real name Illan Magneron — has been sentenced to one year in prison, six months of which he will serve behind bars. His “prank videos” showed him pretending to… pic.twitter.com/zHgIsS2tqM
Tiesas procesā prokurori norādīja, ka Mojito rīcība pielīdzināma uzmākšanās un tīšas provokācijas gadījumam, un viens no viņiem pat raksturoja viņu kā “sabiedrības traucēkli”. Tiesa konstatēja, ka influenceram jau iepriekš bijušas problēmas ar likumu, tostarp apsūdzības vardarbībā un uzmākšanās gadījumos.
Pats Mojito tiesā aizstāvējās, sakot, ka video bijuši domāti tikai izklaidei un smiekliem, taču viņš atzina, ka nožēlo savu rīcību un neapzinājās bailes, ko viņa rīcība izraisīja. Cietušie liecināja, ka izjutuši īstu paniku, domājot, ka viņiem tiešām varētu iedurt ar adatu – īpaši laikā, kad sabiedrībā joprojām ir paaugstinātas veselības drošības bažas. Pats Mojito atzina: “Es arī baidītos, ja kāds man tuvotos ar šļirci rokā.”
Juridiskie eksperti uzsver, ka šis spriedums izgaismo pieaugošas bažas par robežām interneta joku kultūrā un influenceru atbildību par saturu, kas kļūst virāls. Mojito gadījums Francijā atkal raisījis diskusijas par to, kur beidzas vārda brīvība un sākas sabiedrības drošība.
Tiek ziņots, ka viņam būs jāizcieš sešu mēnešu cietumsods, ja vien viņš neiesniegs apelāciju.