"Lauku muzikanti" dodas gandrīz gadu ilgā koncertturnejā pa visu Latviju, viesmākslinieki būs dažādas slavenības
"Lauku muzikanti" dodas lielajā Vislatvijas koncertturnejā "Par ko šis stāsts". Turneja sāksies 27. decembrī Salacgrīvā, bet noslēgsies 2026. gada oktobrī Aizkrauklē.
"Koncerttūri sāksim 27. decembrī Salacgrīvā, kas mums ir īpaši nozīmīga vieta, jo tieši šeit pirms vairākiem desmitiem gadu tika izveidota grupa "Lauku muzikanti". Kopā ar mums uz skatuves šajā koncertā kāps arī šīs grupas dibinātājs Andris Zunde. Katrs koncerts būs kā svētki un vienreizējs notikums – jaunās dziesmas, tostarp pavisam jaunā “Par ko šis stāsts”, klausītāju iemīļotā “Dzīvīte vējainā”, kā arī mūsu zelta hīti," teikts grupas paziņojumā "Facebook" kontā.
Katru vakaru īpašu padarīs viesmākslinieki – uz skatuves kopā ar grupu kāps tādi Latvijā iemīļoti solisti kā Paula Ķiete, Žoržs Siksna, Raitis Treijs, Māris Sloka, Ineta Rudzīte, Silvestrs Lorencs, Artis Šimpermanis, Ainars Bumbieris, Jānis Moisejs, Normunds Zušs, Ieva Sutugova, Harijs Joniškāns, Mārtiņš Kanters, Kaspars Markševics, un īpašajā Salacgrīvas koncertā – Andris Zunde.
Koncerti notiks: 27.12.2025 Salacgrīva 28.12.2025 Bauska 30.12.2025 Madona 10.01.2026 Talsi 16.01.2026 Gulbene 17.01.2026 Mālpils 23.01.2026 Liepāja 30.01.2026 Rīga 06.02.2026 Ogre 13.02.2026 Alūksne 14.02.2026 Saldus 20.02.2026 Ventspils 21.02.2026 Daugavpils 28.02.2026 Tukums 06.03.2026 Krustpils 07.03.2026 Jelgava 08.03.2026 Valmiera 13.03.2026 Kuldīga 20.03.2026 Balvi 21.03.2026 Cēsis 26.04.2026 Rēzekne 22.10.2026 Aizkraukle.