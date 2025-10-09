"Indulis un Ārija": Raiņa traģēdija par mīlestību un brīvību atgriežas uz Nacionālā teātra skatuves
20. septembrī Latvijas Nacionālais teātris atklāja 107. sezonu ar vērienīgu Raiņa lugas “Indulis un Ārija” jauniestudējumu. Tā režisore – Indra ...
Režisores Indras Rogas meita Marta Marija Gruzdova izaugusi par nopietnu aktrisi
Režisores Indras Rogas meita Marta Marija Gruzdova, kuras mīļais tētis bija un mūžam arī būs nu jau aizsaulē aizgājušais režisors Mihails Gruzdovs, iet vecāku pēdās un arī savu nākotni saista ar skatuves mākslu.
Indras Rogas režijā tapušajā Latvijas Nacionālā teātra lieluzvedumā "Indulis un Ārija" Marta Marija Gruzdova spēlē kalponi Vizbulīti. Teātra režijas un aktiermākslas meistaru atvasei apzinātā vecumā šī ir pirmā īstā un nozīmīgā loma uz lielās teātra skatuves. Jauniete sev uzticēto lomu iznes godam, un daļa skatītāju, kas jauniestudējumu jau paguvuši noskatīties un kam tas gājis pie sirds, no aktieriskā viedokļa īpaši izceļ aktieru Ulda Anžes un Martas Marijas Gruzdovas sniegumu. Pirms nepilniem trim gadiem aizsaulē aizgājušā Mihaila Gruzdova atvase Marta Marija patlaban ir Latvijas Kultūras akadēmijas bakalaura studiju programmas Mākslas apakšprogrammas Dramatiskā teātra aktiera māksla trešā kursa studente.
Kultūras dzīves saviesīgie notikumi daudzus gadus bijusi vieta, kur savējie un plašāka sabiedrība vērojusi augam teātra pāra – Indras Rogas un Mihaila Gruzdova – meitu, jo kopš agras mazotnes Marta Marija allaž ņemta līdzi gan uz pirmizrādēm, gan citām norisēm. Turpat arī novērots, cik atbildīgi un mīļi vecāki lolo savu atvasi. Te tētis, nometies uz ceļa Nacionālā teātra garderobē līdzās sievai atnestajam puķu pušķim, meitai sasprādzē pāraunamās kurpītes, te pārpin matu lentes…
Neilgi pirms meitas 18. dzimšanas dienas žurnālam "Kas Jauns" intervijā Gruzdovs, kam Marija ir trešā meita – pastarīte –, neslēpa, ka palaist viņu savā dzīvē būšot “ļoti, ļoti grūti”. “Tāpēc, ka vīrietis, kas precēsies ar manu meitu, kļūs par viņu atbildīgs. Gandrīz neiespējami būs tam cilvēkam ienākt mūsu ģimenē. Būs grūti... Protams, galvenais jau, lai meitai patīk, un tālāk jau redzēsim. Gan jau es pieskaņošos. Bet būs ļoti grūti. Tas būs smags pārbaudījums – palaist meitu savā dzīvē,” pauda režisors, izteikdams cerību, ka tas tomēr nenotiks tik ātri, jo, viņaprāt, “sievietei līdz 30 gadiem steigties nevajag”.
Starp citu, mākslinieku meitai ir arī pieredze darbā Dailes teātrī, strādājot biļešu kontrolē.