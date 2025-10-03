Nauda nesmird? Maskavā privātā pasākumā uzstāsies 2000. gadu mūzikas leģenda; zināms viņa honorārs
Šodien kļuvis zināms, ka 2000. gadu mūzikas leģenda, slavenais producents ieradies Maskavā. Viņš uzstāsies privātā pasākumā.
Zināms, ka 53 gadus vecā mākslinieka honorārs sasniedzis 500 tūkstošus dolāru. Šis mākslinieks ir Timbalands, kuru Vnukovas lidostā sagaidīja ar karalisku uzņemšanu. Viņam nodrošinātas luksusa klases automašīnas, bet uzturēsies viņš greznā viesnīcā Maskavas centrā, raksta "Starhit".
Timotijs Zakarijs Moslijs, labāk pazīstams ar savu skatuves vārdu Timbaland, ir amerikāņu reperis, dziedātājs un ierakstu producents. Atgādināsim, ka Timbalands ir četrkārtējs "Grammy" balvas ieguvējs, un savulaik viņš izveidoja arī savu mūzikas ierakstu kompāniju.
2000. gadu vidū mākslinieks atradās savas popularitātes virsotnē, pateicoties sadarbībām ar tādām zvaigznēm kā Džastins Timberleiks, Nellija Furtado, Madonna un citiem māksliniekiem.
Viņš sadarbojies arī ar Misiju Eliotu, Bjorku, Brendiju, Jay-Z, Lil' Kimu, Ludacris, 50 Cent, The Game, OneRepublic, The Pussycat Dolls, Dima Bilans u.c. Līdz šim Timbaland ir izdevis 3 solo albumus, no kuriem jaunākais iznāca 2019. gadā.
Pēc strauji gūtajiem panākumiem talantīgais producents nolēma paņemt pauzi un uz ilgu laiku pazuda no sabiedrības redzesloka. Šajā laikā viņš veica sava veida restartu un pārdomāja, pie kā vēlas strādāt tālāk.
"Daudzi cilvēki iestrēguši 2000. gadu sākumā un tā arī nespēj no tā laika izrauties. Man tiešām bija pārtraukums karjerā, kas ilga vairākus gadus. Un vienā brīdī es sev pateicu: "Pietiek, tā vairs nevar turpināties, man ir vajadzīga attīstība." Ja es neredzu progresu, ja ikdienas rutīna mani ievelk, es cenšos mainīt kaut ko savā dzīvē. Atceros, mani ļoti iedvesmoja dziesma "Let It Go" no animācijas filmas "Ledus sirds" ("Frozen")," viņš atzīst.