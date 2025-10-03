FOTO: sākta gatavošanās Guntara Rača 60 gadu jubilejas koncertturnejai

Mūziķi gatavojas Guntara Rača 60 gadu jubilejas koncertturnejai
Šonedēļ mēģinājumu telpā "Bluebuble" bija pulcējušies daudzi pazīstami mūziķi, lai jautrā un nepiespiestā gaisotnē gatavotos Guntara Rača 60 gadu jubilejas koncertturnejai "Lecam pa vecam, jo nekur nav tik labi kā mājās", kurā skanēs Guntara kopīgi ar Raimondu Paulu radītās dziesmas.
Ar tām uzaugušas jau vismaz divas paaudzes, un daudzas no tām, tostarp – “Rasa”, “Lecam pa vecam”, “Raudāja māte”, “Cāļus skaita rudenī”, “Anniņa vanniņā”, “Nekur nav tik labi kā mājās” un “Baltā dziesma” - kļuvušas teju vai par jaunām mūsdienu tautasdziesmām.
Studijā bija pulcējušies pieredzējušā “MC orķestra” mūziķi, dziedātāji Ance Krauze, Normunds Rutulis, Paula Saija, bērnu vokālās grupas “Dzeguzīte” dziedātāji, kā arī vēl pavisam jaunie, bet talantīgie izpildītāji Edvards Strazdiņš un Kristīne Megija. Mēģinājumā piedalījās arī jaunā, talantīgā operdziedātāja Brigita Reisone, kura būs vairāku koncertu īpašā viešņa. Tāpat vairākos koncertos piedalīsies arī TDA “Dzintariņš” dejotāji Sanitas Misikas vadībā, dziedātāja Katrīna Bindere un vairāki iepriekš neizziņoti “slepenie” viesi.