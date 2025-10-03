“Cietums tevi vai nu izmaina, vai nogalina - es izvēlos dzīvot” - Diddy emocionālā vēstulē tiesnesim lūdz otro iespēju
ASV mūzikas magnāts Šons “Diddy” Kombss vēstulē tiesnesim, kurš vadīja viņa prāvu, emocionāli lūdzis dot viņam iespēju mainīties, dienu pirms viņam piespriežamā soda. Tā ir pirmā reize, kad viņš publiski runā par savu sabrukumu un nožēlu.
Jūlijā viņš tika atzīts par vainīgu divos apsūdzības punktos par personu pārvadāšanu prostitūcijas nolūkā.
“Es apmaldījos savā ceļā. Es apmaldījos narkotikās un pārmērībās. Mans kritiens bija iesakņojies manā egoismā. Esmu pazemots un salauzts līdz pašiem pamatiem,” rakstīja Kombss. “Vecais es nomira cietumā, un manī piedzima jauns cilvēks. Cietums tevi vai nu izmaina, vai nogalina – es izvēlos dzīvot.”
Viņš lūdza tiesnesi Arunu Subramaniānu ļaut viņam kļūt par “piemēru tam, ko cilvēks var paveikt, ja viņam tiek dota otrā iespēja”.
Kombss kopš pagājušā gada septembra atrodas federālajā aizturēšanas centrā Bruklinā, Ņujorkā. Viņam draud līdz 10 gadiem cietumā par katru no abiem apsūdzības punktiem. Viņš tika attaisnots smagākajās apsūdzībās par cilvēku tirdzniecību seksuālai izmantošanai un par dalību reketa konspirācijā. Federālā krimināllieta pret Komssu vasarā divus mēnešus tika izskatīta Manhetenas tiesā.
Vēstulē viņš izklāsta savu nožēlu, atzīst pilnu atbildību par nodarījumiem, raksta, ka šie divi gadi ir bijuši grūtākie viņa dzīvē un ka neviens cits nav vainojams viņa situācijā kā tikai viņš pats. Viņš apraksta, kā šajā laikā nācies “skatīties spogulī kā nekad agrāk” un ka viņa sāpes kļuvušas par skolotāju.
Viņš atzīst savu vainu vardarbībā pret bijušo draudzeni Kasandru Venturu, sakot, ka šis notikums viņu vajājot katru dienu un ka tas būs “smags slogs, kas jānes visu atlikušo dzīvi”. Viņš uzsver, ka šādi rīkojoties ir izdarījis to, ko pats nespētu piedot, ja tas būtu noticis ar viņa meitām.
Viņš raksta par savu sabrukumu narkotiku un pārmērību dēļ, par pazemojumu un atdzimšanu cietumā, par depresijas brīžiem, kad gribējies padoties vai pat nomirt. Diddy stāsta, ka pirmo reizi 25 gadu laikā ir pilnīgi skaidrā prātā, nodarbojas ar terapiju, strādā pie dusmu kontroles, lasa grāmatas, sporto un māca citus ieslodzītos. Viņš apraksta sešu nedēļu programmu “Free Game”, kuru pats izveidojis un kuru apstiprinājis cietuma administrācija. Šajās nodarbībās dažādu etnisko grupu un pat bandu pārstāvji strādājot kopā, un kopš klases sākuma nodaļā nav bijis neviena kautiņa.
Mūziķis lūdz žēlastību ne tikai sevis, bet savu bērnu dēļ. Viņam ir septiņi bērni – trīs dēli un četras meitas –, tostarp divgadīgā meitiņa Love. Četriem viņa bērniem 2018. gadā nomira māte Kima Portere, un viņš ir viņu vienīgais vecāks. Viņš atzīst, ka kā tēvs bērniem ir pievīlis un ka pats zaudējis tēvu, kad bija trīs gadus vecs. Viņš apraksta, kā 84 gadus vecā māte, kurai nesen bijusi smadzeņu operācija, katru dienu apmeklējusi tiesas sēdes, un viņš pirmo reizi nespēj būt viņai blakus, kad viņa to visvairāk vajag.
Viņš uzsver, ka ne vairs nauda, ne slava viņam neko nenozīmē – svarīgākā ir ģimene. Viņš apraksta cietuma apstākļus – vienu telpu ar 25 cilvēkiem, bez logiem, bez tīra ūdens, ar pastāvīgu apdraudējumu un narkotiku klātbūtni –, sakot, ka to nemin žēlastības dēļ, bet lai dalītos patiesībā par sevi un citiem ieslodzītajiem.
Kombss arī raksta par saviem zaudējumiem: uzņēmumiem, skolām, karjeru, reputāciju un bērnu svarīgajiem dzīves mirkļiem, kurus viņš nokavējis. Viņš uzsver, ka nekad vairs neatradīsies krimināltiesā kā apsūdzētais un ka vēlas dalīties savā stāstā, lai palīdzētu citiem nepieļaut viņa kļūdas.
“Es nevaru mainīt pagātni, bet es varu mainīt nākotni,” viņš raksta. “Es pazemīgi lūdzu jums vēl vienu iespēju – kļūt par labāku tēvu, labāku dēlu, labāku sabiedrības līderi un dzīvot labāku dzīvi. Es šo rakstu nevis, lai izpelnītos līdzjūtību, bet lai dalītos patiesībā par savu dzīvi, kas mani uz visiem laikiem izmainījusi, un es vairs nekad nepārkāpšu likumu.”