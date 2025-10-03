Latvijā filmē igauņu režisora Veiko Ounpu jauno spēlfilmu “Serafima”
Latvijā sākusies igauņu režisora Veiko Ounpu (Veiko Ounpuu) jaunās spēlfilmas “Serafima” filmēšana. Filma ir interpretācija par “Serafimu un Bogdanu” – Igaunijas ievērojamā autora Vahura Afanasjeva slaveno darbu, un tā pēta varas, mīlestības un nodevības stāstu. Filma ir Igaunijas-Latvijas-Polijas kopražojums, un tā pilnībā tiks filmēta Latvijā. Galvenās lomas filmā atveidos gan pazīstami igauņu aktieri, gan starptautiskas kinozvaigznes.
Filmas līdzproducentes Gundas Bergmanes ieskatā “Serafima” ir izcils piemērs vienotai Igaunijas–Latvijas–Polijas filmu telpai: ““Serafima” ir piemērs projektiem, kas savieno Baltijas valstis ne tikai kopražojumu uzbūves līmenī, bet arī stāsta līmenī. Mūsu reģionam ir nepieciešami šādi stāsti un iespējas, lai parādītu plašajai pasaulei, ka spējam radīt nozīmīgus projektus ar globālu rezonansi.”
“Daloties gan ar līdzīgām vēsturiskām grūtībām, gan šodienas globālajiem izaicinājumiem, tas bija tikai loģisks solis pievienoties šim filmas projektam. Sadarbībā ar Latvijā labi zināmiem radošajiem talantiem un izcilu tehnisko komandu, kā arī svaigu skatījumu uz filmēšanas lokācijām, mēs esam pagodināti būt daļa no šī nozīmīgā stāsta ekranizācijas,” norāda G. Bergmane.
Režisors V. Ounpu uzsver, ka “Serafima” atklās V. Afanasjeva romāna būtību, kas ir ļoti aktuāla arī mūsdienu pasaulē un apstākļos. “Arī šodien varas sistēmas pārraksta mūsu atmiņas, apspiež pretošanos un traumē veselas tautas. Vienkārši sakot, “Serafima” ir sistēmas upuris pasaulē, kur cilvēki, kas saglabā cilvēcību, tiek sodīti, bet vara atbalsta un apbalvo tos, kuri pilnībā zaudējuši morālo kompasu,” skaidro V. Ounpu, akcentējot filmas galveno domu.
Filmas galveno varoni – psihiatru Dr. Vasaru – atveidos Prīts Voigemasts (Priit Voigemast). Viņa paciente Serafima būs gruzīnu aktrise Tinatina Dalakišvili (Tinatin Dalakishvili), kura skatītājiem ir pazīstama no filmas “Extraction II”. Serafimas brāli Bogdanu atveidos poļu aktieris Bartošs Bjelena (Bartosz Bielenia), kurš 2020. gadā tika atzīts par labāko jauno Eiropas aktieri un tajā pašā gadā saņēma Eiropas Kinoakadēmijas balvu kā labākais aktieris. Filmas antagonista – Serafimas vīra Raimonda – lomu atveidos aktieris Tambets Tuisks (Tambet Tuisk). Filmā piedalās arī vairāki Latvijas labākie aktieri – Andris Keišs, Gatis Gāga, Juris Bartkevičs un Artūrs Krūzkops. Tāpat tajā būs redzami daudzi populāri igauņu aktieri, tostarp Elmo Nīganens, Reins Simmuls, Pēters Volkonskis, Tāvi Teplenkovs, Katarīna Tamma, Katarīna Unta, Jūlija Auga un Līna Tennosāra.
G. Bergmane norāda, ka “Nafta Films Latvia” ar lepnumu uzsākusi filmu ražošanu sadarbībā ar “Nafta Films Estonia”, kas atspoguļo Latvijas būtisko lomu starptautisko filmu projektu atbalstīšanā. Šis ir “Nafta Films Latvia” otrais lielais projekts, kas nostiprina uzņēmuma pārliecinošo virzību mākslinieciski izcilu filmu radīšanā un sniedz radošas iespējas vietējiem talantiem sadarbībā ar starptautiskiem profesionāļiem. “Serafima” arī izceļ Latvijas talantu ieguldījumu galvenajās radošajās lomās, tostarp scenogrāfes Kristīnes Jurjānes, kostīmu mākslinieces Lienes Dobrājas un grima mākslinieces Santas Sandules darbu, uzsverot augsto kompetences līmeni Latvijā.
Filmas režisors ir V. Ounpu (“Rudens balle”, “Svētā Tonija kārdinājums”, “Pēdējie”). Scenāriju rakstījuši V. Ounpu un Martins Alguss (Martin Algus) (“Nodevējs”, “Dzīve un mīlestība”, “Kalevs”). Filmas operators ir Marts Taniels (Mart Taniel), kurš līdzdarbojies filmās “Rudens balle”, “1944” un “Novembris”.
Filmu producē “Nafta Films”, kuras portfolio jau ir tādas filmas kā vēsturiskā krimināldrāma “Aptiekārs Melhiors”, spiegu trilleris "Suflieris" un nesenā filma “Something real”. Līdzproducētāji ir “Nafta Films Latvia”, poļu kompānija “Orka Films” un “Apollo Film Productions”. Filmas producenti ir Andreas Kasks un Esko Rips. Līdzproducenti – Gunda Bergmane (Nafta Films Latvia), Alicja Gancarz (Orka Films), kā arī Tanel Tatter un Veiko Esken (Apollo Film Productions).