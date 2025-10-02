Tiesnesis noraida Diddy lūgumu atcelt spriedumu, prokurori pieprasa 11 gadus cietumā
Tiesnesis, kurš uzrauga kriminālo lietu pret ASV mūzikas magnātu Šonu "Diddy" Kombsu, noraidīja viņa lūgumu atcelt viņa notiesājošo spriedumu vai pieļaut jaunu tiesu.
Tiesnesis Aruns Subramanians savā lēmumā, kas tika iesniegts otrdien, paziņoja, ka nepiekrīt Kombsa juridiskās komandas galvenajiem diviem argumentiem — ka prostitūcijas definīcija būtu jāinterpretē šauri attiecībā uz apsūdzībām saskaņā ar ASV federālo likumu, kas tika pieņemts 1910. gadā, lai aizsargātu sievietes un meitenes no seksuālas verdzības un cilvēku tirdzniecības, un ka Kombss bija aizsargāts ar pirmo papildinājumu kā amatieru pornogrāfijas producents un patērētājs.
Šis lēmums tiek pieņemts pēc tam, kad federālie prokurori paziņoja, ka Kombsam būtu jāsaskaras ar vairāk nekā 11 gadiem cietumā, uzsverot, ka viņam pienākas smags sods par gadiem ilgu viņa draudzeņu un darbinieku fizisku un emocionālu ļaunprātīgu izmantošanu.
Prokurori 161 lappuses pieteikumā mudināja tiesnesi Arunu Subramanianu noraidīt Kombsa lūgumu par 14 mēnešu sodu, būtībā laiku, kas jau ir pavadīts cietumā, jo viņi apgalvo, ka viņš nav parādījis nožēlu un, gluži otrādi, centies vainot upurus šajā lietā.
"Atkal un atkal viņš ir pierādījis, ka viņam rūp tikai viņa paša vara un kontrole. Tikai ievērojams cietumsods — noteikts ievērojamā gada skaitā — varēs viņu efektīvi atturēt un parādīt nākamajām upurēm, ka viņu uzbrucēji tiks saukti pie atbildības, neatkarīgi no viņu bagātības vai slavas," prokurori rakstīja paziņojumā tiesnesim, kas tika iesniegts pirmdienas vakarā.
Viņi arī pieprasa maksimālo sodu 500 000 ASV dolāru apmērā.
ASV probācijas departaments ir ieteicis sodu no pieciem līdz septiņiem gadiem cietumā. Kombss ir ieplānots tikt notiesāts piektdien.
Prokurori iesniedza vēstules no Diddy bijušās draudzenes Kasandras Venturas, viņas vecākiem un bijušajiem darbiniekiem, kuri lūdza tiesnesim ņemt vērā upurus, no kuriem daži baidās no atriebības. Kombsa bijusī draudzene, kas liecināja, izmantojot pseidonīmu Džeina, neiesniedza vēstuli tiesnesim.
Otrdienas vakarā prokurori iesniedza vēstuli, lūdzot atļaut viņu lieciniecei, kura liecināja pseidonīma "Mia" vārdā, uzstāties tiesā pirms piektdienas notiesāšanas. Kamēr Mia liecināja, ka viņu bija uzbrucis mūzikas magnāts, viņas apsūdzības nebija daļa no prostitūcijas apsūdzībām, par kurām Kombss tika notiesāts, taču prokurori mudināja tiesu atļaut viņai uzstāties, ņemot vērā viņas garo liecību tiesā par vardarbību, kuru viņa apgalvo, ka piedzīvojusi no Kombsa.
Kombsa advokāti iebilda pret šo pieprasījumu, jo Mia nav daļa no pārvadāšanas shēmas, par kuru Kombss tika notiesāts, un viņi arī apgalvoja, ka viņa melojas, liecinot žūrijas priekšā tiesas laikā.
Otrdien tiesnesis, kurš uzraudzīja lietu, piekrita aizsardzības komandas pieprasījumam atļaut Kombsam valkāt civilapģērbu. Viņa advokāti norādīja, ka Kombss plāno uzrunāt tiesnesi pirms sprieduma pasludināšanas. Saskaņā ar standarta procedūru viņam arī būs atļauts uzrunāt tiesu pirms notiesāšanas.
Kombss tika notiesāts 2024. gada jūlijā par divām apsūdzībām par pārvadāšanu, lai piedalītos prostitūcijā, kuras katrai ir maksimālais sods līdz 10 gadiem par katru apsūdzību. Žūrija viņu attaisnoja par organizētās noziedzības sazvērestību un cilvēku tirdzniecības apsūdzībām par to, ka viņš it kā piespiedis savas draudzenes nodarboties ar seksu ar samaksātiem vīriešu eskortiem narkotiku apreibinātās naktīs, ko viņš sauca par "Freak Offs" vai "hotel nights".
Ventura, rakstot vēstuli tiesnesim Subramanianam, sacīja, ka viņa netic, ka Kombss ir mainījies. "Es zinu, ka tas, kas viņš bija man — manipulatoris, agresors, varmāka, tirgotājs — ir tas, kas viņš ir kā cilvēks. Viņam nav intereses mainīties vai kļūt labākam. Viņš vienmēr būs tas pats nežēlīgais, varas alkstošais, manipulējošais cilvēks," viņa rakstīja tiesnesim.
Ventura sacīja, ka viņa pārcēlusi savu ģimeni no Ņujorkas baidoties no Kombsa. "Ja ir viena lieta, ko esmu mācījusies no šīs pieredzes, tā ir, ka upuri un izdzīvojušie nekad nebūs droši," viņa rakstīja. "Es ceru, ka jūsu lēmums ņems vērā patiesību, kuru žūrija nebija spējusi saskatīt."