Princeses Beatrise un Eiženija nonākušas sarežģītā situācijā saistībā ar karaļa Čārlza Ziemassvētku plāniem
Prinča Endrū un Sāras Fērgusones meitas nonākušas neapskaužamā stāvoklī, cenšoties paust lojalitāti karaliskajai ģimenei un reizē arī uzticību saviem apkaunotajiem vecākiem laikā, kad karalis sāk izstrādāt plānus šā gada Ziemassvētku svinībām.
Tiek ziņots, ka princeses Beatrise un Eiženija nonākušas “ļoti sarežģītā situācijā” attiecībā par karaliskās ģimenes šā gada Ziemassvētku plāniem. Karalis Čārlzs devis mājienu, ka viņa brālis Jorkas hercogs princis Endrū un šķirtā sieva Jorkas hercogiene Sāra Fērgusone netiks aicināti uz oficiālajām svētku svinībām Sandringemā.
Kāds karaļnamam pietuvināts avots norādījis, ka Čārlzs vēlas turēt Jorkus “drošā attālumā”, jo nesen atklātībā nonācis netīkams fakts – arī Fērgijai bijusi saistība ar miljardieri un pedofilu Džefriju Epstīnu. Kopš brīža, kad parādījās informācija par Jorkas hercogienes 2011. gada e-pastu nelaiķim finansistam, un ņemot vērā arī ilgstošo prinča Endrū saistību ar Epstīnu dažādos skandālos, karalis Čārlzs skaidri licis saprast, ka labprātāk redzētu Jorkas hercogu pāri ievērojam principu “prom no acīm, prom no prāta” visos turpmākajos ģimenes pasākumos.
Sāra Fērgusone ar meitām Beatrisi un Eiženiju
Tiek vēstīts, ka šie atklātībā nonākušie fakti dara negodu karaliskajai ģimenei un tāpēc Sāra un Endrū šogad tikšot izslēgti no visām ģimenes tradicionālajām Ziemassvētku svinībām. Savukārt tas neapskaužamā stāvoklī nostāda Jorkas hercogu meitas princeses Beatrisi un Eiženiju. Viņas vēlas būt lojālas karaļnamam, taču aizvien mīl savus apkaunojumā kritušos vecākus, norādījis karaliskās ģimenes eksperts Fils Dampjērs.
Eksperts izdevumam “Daily Mail” izteicies, ka māsas “varētu uzskatīt, ka būtu netaisnīgi” pievienoties karalim, karalienei un citiem karaļnama pārstāvjiem Sandringemā, ja vecāki netiks aicināti.
Karalienes Elizabetes II dēli Čārlzs un Endrū laiku lokos
Dampjērs pauda: “Ja izrādīsies, ka princis Endrū un Sāra Fērgusone nav ielūgti vai paši izlems nedoties, tas radīs ļoti sarežģītu situāciju princesēm Beatrisei un Eiženijai. Viņas varētu uzskatīt, ka ir netaisnīgi doties, ja vecāki nav aicināti, un tas tikai iebērtu sāli viņu brūcēs. Karalim ir īpašas simpātijas pret Beatrisi un Eiženiju, viņš jūt līdzi par situāciju, kurā abas māsas nonākušas. Tāpēc viņš ir īstas dilemmas priekšā, bez kuras labprātāk būtu izticis.”
Karaļnama biogrāfs norādījis, ka Velsas princis Viljams arī negribētu, lai māsas tiktu atstumtas savu vecāku dēļ. “Viņam ir labas attiecības ar māsīcām,” piebildis Dampjērs.
Pērn Eiženija Ziemassvētkus pavadīja kopā ar vīra Džeka Bruksbenka ģimeni, bet Beatrise ar vīru pievienojās karaļnama pārstāvjiem Sandringemā. Vienīgā reize, kad māsas nebija piedalījušās karaliskās ģimenes svētku svinībās, bija 2020. gadā Covid pandēmijas dēļ.
Princese Beatrise Vimbldonas tenisa čempionāta pirmajā dienā 2025. gada 30. jūnijā
Izskanējušas runas, ka papildus izslēgšanai no šā gada Ziemassvētku plāniem, karalis esot darījis zināmu Fērgijai un Endrū, ka viņus nedrīkst redzēt turpmākajos karaliskajos pasākumos.
Avots izdevumam “The Sunday Times” norādījis: “Jūs nevarat atņemt brālim brāļa statusu.
Taču, ja hercogs un hercogiene izturēsies tikpat godprātīgi kā pērn, tas būs vislabākais risinājums, un ģimene nebūs vīlusies, bet karalim nenāksies pieņemt vēl kādu neērtu lēmumu.”
Princese Eiženija ar vīru un dēlu Augustu karalienes Platīna jubilejas svinībās 2022. gadā
Šo nostāju atbalsta arī Velsas princis, kurš, kā var noprast, ir neapmierināts un satraukts par Jorkas hercogu rīcību, kas ilgtermiņā var sabojāt reputāciju visai karaliskajai ģimenei.