Holivudas elks pirms slavas: Čeninga Tatuma skolas bilde pārsteidz fanus
Šodien Čenings Tatums ir viena no Holivudas spožākajām zvaigznēm – aktieris, producents un dejotājs, kura kontā ir tādi kases grāvēji kā "Step Up", "Magic Mike" un "21 Jump Street". Taču pirms aptuveni divdesmit gadiem viņa dzīve izskatījās pavisam citādi.
Tatums bērnībā bija ļoti aktīvs un sportisks. Skolas laikā viņš nodarbojās ar futbolu, beisbolu un cīņas mākslām, saņemot pat sporta stipendiju studijām universitātē, taču mācības drīz pameta.
Lūk, kā Čenings Tatums izskatījās skolas laikā – foto, kas atgādina, ka pirms Holivudas slavas viņš bija pavisam parasts pusaudzis:
Pārcēlies uz Floridu, Tatums strādāja dažādus darbus – par strādnieku, reklāmu modeli un pat striptīzdejotāju Maiami klubos, pirms nejauša atklājuma viņam pavēra ceļu uz modelēšanu un pēc tam uz kino pasauli. Tieši viņa pieredze kā striptīzdejotājam vēlāk kļuva par iedvesmu viņa filmai “Magic Mike”.
Maiami viņu pamanīja modelēšanas aģents, un Tatums drīz vien sāka strādāt ar pasaulslaveniem zīmoliem, tostarp Armani, Dolce & Gabbana un Abercrombie & Fitch. Viņš parādījās arī reklāmās un mūzikas videoklipos, tostarp Rikija Martina dziesmas She Bangs video.
Šie darbi pavēra durvis uz aktiermākslu – 2005. gadā viņš debitēja filmā “Coach Carter”, bet īsto slavu ieguva ar lomu deju filmā “Step Up” (2006), kurā varēja parādīt arī savas dejotāja prasmes. Šodien Tatums ir viens no pieprasītākajiem Holivudas aktieriem, kura filmogrāfijā ir gan kases grāvējfilmas, gan drāmas un romantiskas komēdijas.
Aktieris regulāri tiek ierindots dažādos “seksīgāko vīriešu” un “stilīgāko aktieru” topsarakstos. Tā, piemēram, 2012. gadā žurnāls People viņu nosauca par “Sexiest Man Alive”.