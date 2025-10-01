FOTO: ikoniskais prinča Viljama un princeses Keitas portrets iegūs jaunu mājvietu
Ikoniskais prinča Viljama un princeses Keitas portrets ir pārcelts uz jaunu mājvietu, lai tas būtu pieejamāks sabiedrībai. Portrets, ko gleznojis mākslinieks Džeimijs Korets, bija pirmais oficiālais kopīgais Kembridžas hercoga un hercogienes – tagadējā Velsas prinča un princeses – portrets.
Sākotnēji portrets, kas tika pasūtīts 2021. gadā ar Kembridžšīras Karaliskā portretu fonda līdzekļiem, bija izstādīts Ficviljama muzejā un citās sabiedriskās telpās. Tagad tas būs apskatāms katedrālē. To apstiprinājusi Kembridžšīras lordleitnante Džūlija Spensa.
Viņa trešdien platformā “X” paziņoja: “Mūsu brīnišķīgais Velsas prinča un princeses (toreiz vēl Kembridžas hercoga un hercogienes) portrets turpmāk būs apskatāms Pīterboro katedrālē. Tas ļaus mūsu iedzīvotājiem un apmeklētājiem no ziemeļu daļas to baudīt un viegli piekļūt.”
Runājot 2022. gadā, kad Viljams un Keita aplūkoja gleznu, mākslinieks Džeimijs Korets sacīja: “Tas ir bijis pats lielākais gods manā dzīvē – tikt izvēlētam gleznot šo portretu. Es vēlējos attēlot viņu karaliskās augstības tā, lai viņi šķistu gan atbrīvoti un pieejami, gan eleganti un cienīgi.”
“Tā kā šis ir pirmais portrets, kurā viņi ir attēloti kopā, un īpaši laikā, kad viņi bija Kembridžas hercogs un hercogiene, es vēlējos, lai šis attēls iemieso līdzsvaru starp viņu publisko un privāto dzīvi. Portrets tika pasūtīts kā dāvana iedzīvotājiem, un ceru, ka viņiem tas patiks tikpat ļoti, kā man patika to radīt,” sacīja Korets.
Gan Viljams, gan Keita, kuri abi ir 43 gadus veci, agrāk oficiāli bija pazīstami kā Kembridžas hercogs un hercogiene, bet tagad viņi ir Velsas princis un princese. Pēc karalienes Elizabetes nāves 2022. gadā Viljama tēvs Čārlzs kļuva par karali, padarot Viljamu par pirmo rindā uz troni.
Tiek uzskatīts, ka gan Viljamam, gan Keitai šis portrets ļoti patika, kad viņi to apskatīja pirms trim gadiem.