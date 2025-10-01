Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - puika un citplanētieši, Džeiks Jillenhols un Konors Makgregors, "Ģimene burkā" un "Slavenības. Bez filtra"
Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties pašmāju šovu "Ģimene burkā" un "Slavenības. Bez filtra" jaunās sezonas, spraiga sižeta filmu "Māja ceļa malā" un animācijas filmu "Elio".
Puika un citplanētieši
Elio ir ar bagātu fantāziju apveltīts vienpadsmitgadīgs kosmosa fans.
Viņš to vien gaida, kad viņu nolaupīs citplanētieši. Un nejaušā teleportācija uz citu galaktiku ir tikai sākums piedzīvojumiem. Filma "Elio" pēta identitātes, piederības un sevis izzināšanas tēmas, apvienojot humoru ar emocionālu dziļumu, kas saprotams gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Kas notiek ceļmalā
Vienā filmā – Holivudas zvaigzne Džeiks Jillenhols un ringa leģenda Konors Makgregors!
Bijušais cīkstonis Elvuds Daltons piedzīvo grūtus laikus – viņš dzīvo savā mašīnā un pelna iztiku, piedaloties nelegālās cīņās bez noteikumiem. Kādu dienu ceļa malas bāra īpašniece piedāvā Daltonam darbu par apsargu, jo viņas iestādē regulāri notiek vietējās bandas izraisīti grautiņi.
Kā klājas slavenībām
Klāt jaunas sezonas iemīļotajiem pašmāju šoviem "Ģimene burkā" un "Slavenības. Bez filtra"!
Realitātes seriāls "Ģimene burkā" atspoguļo īstu ģimeņu ikdienu un attiecību izaicinājumus. Šovs atspoguļo dažādas ikdienas problēmas un sarežģījumus, ar kuriem saskaras vairums Latvijas ģimeņu. Tas sniedz ieskatu, kā atklāti un drosmīgi risināt attiecību izaicinājumus, iedvesmojot skatītājus ieviest pozitīvas pārmaiņas arī savās ģimenēs. Raidījuma centrālais elements ir “vēlmju burka”, kas kalpo kā katalizators, lai ģimenes pārrunātu neatrisinātus jautājumus un kopīgi meklētu ceļu uz harmoniskāku dzīvi. Sekojot līdzi dalībnieku pieredzēm un attiecību izaicinājumiem, skatītāji var gūt vērtīgas atziņas un praktiskus padomus savstarpējo attiecību uzlabošanai.
Savas mājas durvis skatītājiem atvērs gan labi iepazītas, gan jaunas ģimenes – digitālā satura veidotāji Dzenīši, kuri ir kaislīgi ceļotāji un audzina trīs bērnus, un Karalkinu ģimene, kura aizvada savas dienas īstā lauku saimniecībā. Tāpat skatītājus gaida atkalredzēšanās ar kuplo Bindru ģimeni, kā arī raidījuma veterāniem Kuģiem. "Ģimene burkā" lūkojama jebkurā laikā Tet televīzijā un no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 20.20 kanālā "360".
Savukārt šovs "Slavenības. Bez filtra" atgriežas ar 13. sezonu, sniedzot ekskluzīvu iespēju ieskatīties sabiedrībā zināmu personu ikdienas aizkulisēs. Skatītāji varēs sekot līdzi gan labi iepazītu slavenību ikdienai, gan uzzināt daudz jauna par šova jaunpienācējiem – dejotāju Aleksandru Kurusovu un Latgales patrioti Margaritu Kolosovu. Šova jaunajā sezonā ekscentriskajam Kambalu pārim, dzejniecei Magonei Liedeskalnai, kā arī skandalozajiem Gluzunoviem pievienosies ne tikai šarmantā dejotāja Aleksandra Kurusova un šerpā latgaļu dāma Margarita Kolosova, bet arī jaunā rubrikā slavenību drēbju skapjos un mājās ielūkosies stiliste Indra Salceviča, savukārt aktuālākajos notikumos ar viņiem tiksies aktieris Andris Bulis. Kādu stāstu aiz sevis slēpj slavenību iemīļotākie un unikālākie tērpi? Un kādi notikumi apvij pašmāju spožāko personību dzīves, nonākot sabiedrības uzmanības centrā? Šokējošas pieredzes, iedvesmojoši stāsti un pārsteidzoši notikumi! Tas viss "Slavenības. Bez filtra" jaunākajā sezonā jebkurā laikā Tet televīzijā un kanālā "STV Pirmā!" no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 19.20.