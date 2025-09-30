Aktrise Mišela Feifere kļuvusi par vecmāmiņu
Holivudas zvaigzne Mišela Feifere paziņojusi, ka kļuvusi par vecmāmiņu, un atklājusi, kā tas ietekmējis viņas profesionālo dzīvi.
Pirmdien, viesojoties podkāstā “Smartless”, trīskārtējā “Oskara” balvas nominante Feifere pastāstīja vadītājiem Džeisonam Beitmenam, Šonam Heizam un Vilam Ārnetam, ka mazbērna nākšana pasaulē viņai ir kā “debesu dāvana”.
“Es par to biju ļoti klusa, bet tas ir… tas ir debesīs. Tas ir neticami,” sacīja 67 gadus vecā aktrise, kurai ir adoptētā meita Klaudija Rouza un dēls Džons Henrijs.
“Ja es būtu zinājusi, ka kļūšu par vecmāmiņu, es nebūtu uzņēmusies tik daudz darba, bet esmu izbaudījusi visu un esmu ļoti pateicīga,” piebilda viņa.
Runājot par jaunākajiem projektiem, Feifere minēja “Yellowstone” atvasinājumu “The Madison” vietnē Paramount+, Ziemassvētku komēdiju “Oh. What. Fun”, kā arī Rufi Torpas romāna ekranizāciju “Margo’s Got Money Troubles”.
“Es mīlu katru no šiem projektiem. Esmu ļoti pateicīga, jo man patīk aktiermāksla… patiesībā, man tā patīk vairāk nekā jebkad agrāk, jo jūtos daudz atbrīvotāka,” sacīja Feifere.
Aktrises karjera kino un televīzijā aizsākusies sen, un viņa piedalījusies tādās filmās kā “Scarface” (1983), “Batman Returns” (1992), kā arī seriālā “The First Lady” (2022).
Viņa atzina, ka pēdējos gados nācies domāt arī par darba un dzīves līdzsvaru, jo pirms kāda laika Feifere izveidoja arī savu smaržu kompāniju. “Kad man priekšā bija visi šie aktiera darbi, es nodomāju: “Labi, labi, kā tu to visu apvienosi un vēl vadīsi savu dzīvi?” Jo man tas nekad nav bijis viegli. Esmu tāda – viss vai nekas meitene,” viņa sacīja.
“Man vienmēr patīk izaicinājumi, un tad es tajos iegrimstu – tā ir vai nu grimt, vai peldēt situācija, un, lai kādu iemeslu dēļ, man tas vienmēr ir devis enerģiju,” stāstīja Feifere, piebilstot, ka tagad viņas prioritātes tomēr ir mainījušās. “Man vairs nav ne laika, ne vēlmes iedziļināties tik dziļi un tik ilgi, neesot patiesi klātesošai,” viņa rezumēja.