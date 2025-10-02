Madonna pastāsta par laiku, kad vairs nav gribējusi dzīvot
Popmūzikas karaliene Madonna dalījusies atmiņās par to, kā viņu ietekmēja 2016. gada aizbildnības strīds ar bijušo vīru Gaju Ričiju par viņu kopīgo dēlu Roko.
Tiesvedība norisinājās gan ASV, gan Lielbritānijā, jo tolaik piecpadsmit gadus vecais Roko pameta viņas “Rebel Heart” turneju un izvēlējās palikt Londonā pie tēva. Popdīva, kura bija ieguvusi primārās aizbildnības tiesības, centās pati panākt, lai dēls atgrieztos Ņujorkā, tomēr Roko pretojās mammas vēlmei.
“Es patiešām apsvēru pašnāvību,” 67 gadus vecā Madonna atzinās, runājot par savu psihisko stāvokli šī skandāla laikā. Tiesvedība noslēdzās 2016. gada septembrī ar vienošanos, kas ļāva Roko palikt Londonā. Viesojoties Džeja Šetija podkāstā “On Purpose” dziedātāja šo laiku nosauca par vienu no smagākajiem savā dzīvē.
“Zini, bija brīži, kad es gribēju vienkārši nocirst sev rokas,” viņa atzinās raidieraksta vadītājam. “Es patiešām domāju par pašnāvību. Tas, iespējams, izklausās dīvaini, ja es to saku, jo es taču neesmu… nu, es neesmu tāds emocionālais tips. Bet toreiz šķita – es šīs sāpes vairs nespēju panest,” atzinās Madonna.
Madonna ar otro vīru Gaju Ričiju
Mūziķe atklāja, ka izdzīvot palīdzējusi garīgā prakse – kabala, kas ļāvusi saprast, ka ciešanas ir daļa no plašāka ceļojuma. “Tiklīdz tu saproti, ka tas, kas ar tevi notiek, ir pārbaudījums, kas tev karmiski paredzēts, lai tu to izdzīvotu, no tā mācītos un attīstītos līdz augstākam apziņas līmenim – tikai tad tu vari uzlūkot notikumu nevis kā sodu, bet kā mācību,” Madonna noslēdza.
Atgādināsim, ka tolaik, kad Madonna visiem spēkiem centās atgūt dēlu, arī viņas publiskās iziešanas liecināja par to, ka popzvaigznes emocionālais stāvoklis ir nestabils. Lai gan dīva vienmēr bijusi provokatīva, tas tomēr pārspēja visu. Dziedātāja vārtījās pa grīdu, netika augšā… Tikai tagad Madonna atklājusi, ka tolaik bijusi tuvu aiziešanai no dzīves.
