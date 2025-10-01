Princis Harijs tēvam pasniedzis mīļu dāvanu viņu atkalredzēšanās reizē - taču kaut kā pietrūka...
Princis Harijs apstiprinājis, ka viņš tēvam karalim Čārlzam pasniedzis sirsnīgu dāvanu, kad pirms dažām nedēļām abi tikās Londonā. Ar šo paziņojumu viņš vienlaikus arī noraidījis nepatiesās baumas par dāvanas saturu.
Gandrīz divus gadus princis Harijs un viņa tēvs nebija tikušies klātienē. Nesen, kad Saseksas hercogs viesojās Apvienotajā Karalistē, viņš devās arī uz Klārensas namu – karaļa Londonas rezidenci, kur abiem bija sarunāta tikšanās. Tur tēvs un dēls aizvadīja nepilnu stundu garu sarunu un atkalredzēšanos iezīmēja arī neliela dāvanu apmaiņa. Harijs bija atvedis no Kalifornijas pārdomātu velti – ierāmētu fotogrāfiju, kurā redzami abi viņa bērni: princis Ārčijs (6) un princese Lilibeta (4). Karalis šos mazbērnus nebija redzējis kopš 2022. gada.
2025. gada 10. septembris. Princis Harijs ierodas tikties ar tēvu karali Čarlzu
Tomēr pašu hercogu un hercogieni ierāmētajā fotogrāfijā nevarēja redzēt, ko apstiprināja arī Harija pārstāvis.
Iepriekš izskanējuši maldinoši ziņojumi, ka arī hercogs un hercogiene ir skatāmi uzdāvinātajā attēlā, turklāt Harijs it kā esot izteicies, ka tikšanās ar tēvu bijusi vēsa un formāla – vairāk kā “oficiāla vizīte”, nevis ģimeniska atkalredzēšanās. Hercoga pārstāvji stingri noraidījuši šos apgalvojumus, norādot, ka “citāti ir pilnībā izdomāti un, visticamāk, izplatīti no avotiem, kas vēlas izjaukt izlīguma iespēju starp tēvu un dēlu”.
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
“Iespējams, tie paši avoti izvēlējušies atklāt arī to, ka notika dāvanu apmaiņa,” sacīja pārstāvis. “Lai gan mēs būtu devuši priekšroku, ka šādas detaļas paliktu privātas, skaidrības labad varam apstiprināt: tika pasniegta ierāmēta fotogrāfija, taču attēlā nebija ne hercoga, ne hercogienes.”
Vēlāk izdevums “The Times” rakstīja, ka pils bijusi “apjukusi un sarūgtināta” par Harija publisko paziņojumu.
Izskanējusi informācija, ka Harijs nākotnē plānojot pāris reižu gadā atgriezties Apvienotajā Karalistē: lai strādātu ar labdarības organizācijām un projektiem, kas viņam tuvi, kā arī privāti satiktos ar ģimeni. Intervijā laikrakstam “The Guardian” viņš norādīja, ka nākamajā gadā galvenā uzmanība jāpievērš tēvam karalim Čārlzam.
Karaļa Čārlza III dzimšanas diena
Par godu karaļa Čārlza III dzimšanas dienai, Londonā sestdien, 14. jūnijā, tika aizvadīta militāra parāde.
Iepriekš Harijs atklāja BBC, ka laikā, kamēr risinājās tiesvedība par apsardzes atjaunošanu uzturoties Lielbritānijā, tēvs neesot ar viņu sarunājies. Princis vēlējās atgūt automātisku valsts nodrošinātu aizsardzību, taču viņa prasība tika noraidīta. Tagad piemērota īpaši pielāgota kārtība – katrā gadījumā atsevišķi tiks lemts, vai hercogam uzturēšanās laikā valstī būs piešķirta policijas apsardze.