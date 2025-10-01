92 gadus vecā Džoana Kolinsa atkal smaida. Viņas vienīgais dēls pēc dramatiski atceltām kāzām beidzot salaulājas
Holivudas dīva Džoana Kolinsa bija aizkustinājuma pārņemta, vērojot, kā viņas vienīgais dēls - mākslinieks Aleksandrs “Saša” Ņūlijs - salaulājās ar dziedātāju un dziesmu autori Šīlu. Ceremonija notika aizvadītajā nedēļas nogalē pie pilij līdzās esoša ezera Zalcburgā.
92 gadus vecā “Dinastijas” zvaigzne ar savu klātbūtni pagodināja svinības, kur aktrises 60 gadus vecais dēls Saša stājās laulībā ar 41 gadu veco ASV dzimušo dziedātāju Šīlu Ramanu. Sašas tēvs ir Džoanas otrais vīrs – savulaik plaši pazīstamais aktieris un dziedātājs Entonijs Ņūlijs, kurš jau devies aizsaulē.
Kāzas bija ilgi gaidītas. Pāris saderinājās 2019. gadā, taču kovidpandēmijas ierobežojumi izjauca viņu lielo dienu. Viņi noslēdza nelielu civilās laulības ceremoniju 2020. gadā, bet sākotnējais plāns nosvinēt kāzas kopā ar draugiem un ģimeni Francijas dienvidos tajā pašā gadā dramatiski izira pandēmijas dēļ.
Tagad, piecus gadus vēlāk, viņi beidzot piedzīvoja savu sapņu dienu Austrijā.
Sašam šī ir otrā laulība, iepriekš viņš sešus gadus bija precējies ar amerikāņu rotu dizaineri Andželu Tasoni, ar kuru viņam ir kopīga meita Āva Greisa (20).
Šīla kāzu ceremonijā bija ģērbusies retro iedvesmotā mežģīņu kleitā. Viņa ar kāzu video dalījās savā “Instagram” lapā, pievienojot parakstu: “Cik neizsakāmi liela dāvana ir stāvēt plecu pie pleca, mīļoto draugu un ģimenes lokā, uzsākot šo jauno dzīves posmu kopā. Mūsu kāzu diena bija vairāk nekā svinības – tā bija mūsu kopā celtās radošās dzīves atspulgs, kas pilna ar mūziku, smiekliem un mīlestību, un ar mūsu mazo meitiņu, kura katru dienu padara spožāku. Mēs esam ļoti pateicīgi ģimenei un draugiem, kas atbrauca no tuvām un tālām vietām, dalīja ar mums prieku un bija kopā ar mums šajā svētajā dienā. Tā dzīvos mūsos vienmēr.”
Džoana sava dēla kāzās bija tērpusies elegantā gaiši zilā kleitā un galvā likusi pieskaņotu cepuri. Viņa komentēja: “Tās bija maģiskas trīs dienas.” Uz to viņas jaunā vedekla atbildēja: “Bija tik brīnišķīgi svinēt kopā ar jums.”
Kāzu ceremonija notika pasakainā Alpu ainavā, jaunais pāris pozēja fotogrāfijām uz laipas, kas iestiepās dzidrajā ezerā un tad pievienojās viesiem uz svinībām tornīšiem rotātajā pilī.
Vēlāk Šīla iepriecināja draugus un ģimeni, nodziedot skaņdarbu “Feeling Good”, kuras līdzautors ir Sašas nelaiķis tēvs Entonijs. Dziesma savulaik tapusi mūziklam “The Roar of the Greasepaint – The Smell of the Crowd”. Pirmo reizi to uz skatuves 1964. gadā izpildīja Sajs Grants, bet nākamajā gadā to iedziedāja Nina Simona. Pēc tam pāris uz skatuves veltīja dziesmu viens otram.
Atzītais gleznotājs Saša ir pazīstams ar saviem portretiem, kuros iemūžinājis kultūras ikonas, tostarp Goru Vidalu, “Supermena” aktieri Kristoferu Rīvu un amerikāņu režisoru Billiju Vailderu.
2022. gadā pasaulē nāca viņa un Šīlas meita Deja Šanaja, kas ir Džoanas Kolinsas ceturtais mazbērns.
Džoana, kas jau 23 gadus ir precējusies ar savu piekto vīru, filmu producentu Pērsiju Gibsonu, par jaunāko mazbērnu izteicās: “Ir patiešām jauki atkal kļūt par vecmāmiņu. Tieši visi šie mazbērni liek man justies tik jaunai.”
Aktrisei ir arī divas meitas – rakstniece Tara Ņūlija (61) no laulības ar Entoniju Ņūliju, un aktrise Katjana Kasa (53), kura pasaulē nākusi Holivudas dīvas trešajā laulībā ar ierakstu kompānijas vadītāju Ronu Kasu.
Aktrises pašas ceļš uz ilgstošu mīlestību bijis daudz atspoguļots plašsaziņas līdzekļos un ļoti daudzkrāsains. 1952. gadā viņa apprecējās ar savu pirmo vīru, Ziemeļīrijas aktieri Maksvelu Rīdu. Desmit gadus vēlāk dīvas dzīvē ienāca otrais vīrs Entonijs Ņūlijs. Šī laulība izira 1970. gadā.
1972. gadā par viņas trešo vīru kļuva Rons Kass, taču arī šīs attiecības pēc vairāk nekā desmit gadiem izjuka. 1985. gadā viņa apprecējās ar zviedru popdziedātāju Pēteru Holmu, taču šīs vētrainās attiecības sabruka jau pēc diviem gadiem.
Džoana Kolinsa savā 90. dzimšanas dienā kopā ar vīru Pērsiju Gibsonu
Tikai ar Pērsiju, kurš ir par 32 gadiem jaunāks, Džoana atrada stabilitāti. Abi iepazinās grāmatas prezentācijā Sanfrancisko 2000. gadā un divus gadus vēlāk salaulājās. Džoana raksturojusi Pērsiju kā “brīnišķīgu, laipnu, patiesi labu cilvēku” un “savas dzīves mīlestību”.