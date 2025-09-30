Šoruden Rīgā muzicēs smagās mūzikas skatuves tīrradnis "Dymna Lotva"
Ceturtdien, 9. oktobrī, Rīgā uzstāsies smagās mūzikas skatuves pēdējo gadu tīrradnis "Dymna Lotva" - metālgrupa ar saknēm Baltkrievijā un bāzes vietu Polijā.
Tie, kas piedzīvoja grupas negaidīti spēcīgo, emocionāli iznīcinošo uzstāšanos šovasar smagās mūzikas un dzīvās vēstures festivālā “Zobens un lemess”, zina - šis būs koncerts, kuru nedrīkst palaist garām. Kopumā koncertā "Melnajā piektdienā" uzstāsies trīs blekmetāla un drūmmetāla grupas, arī spožie "EREMOSS-IX" no Latvijas.
Šī ir iespēja iepazīt "Dymna Lotva" (“Dūmakains purvs”) dzīvajā un pieredzēt tādu uzstāšanās intensitāti, kas balansē starp skaistumu un iznīcību. Pārsteidzoši spēcīgs sievietes vokāls un skatuviskais priekšnesums. Grupas daiļrade ir muzikāls protests un balss, kas atgādina par apspiesto tautu un tās brīvības alkām. Grupas darbi bieži tiek raksturoti kā “dokumentālais metāls” – dziesmas ir balstītas patiesos stāstos, tostarp par represijām Baltkrievijā, karu Ukrainā, Černobiļas traģēdiju un Otrā pasaules kara šausmām. Grupas kodolu veido Jauhien Čarkasau un Katsiaryna “Nokt Aeon” Mankevich, kuru mūzika savieno post-blekmetālu, drūmmetālu un Baltkrievijas folkloru un stāsta par vēsturiskām traģēdijām, politisko apspiestību un cilvēku iekšējo spēku.
Grupas jaunākais albums “The Land Under The Black Wings: Blood” (2023) ir daļa no konceptuālas triloģijas. Dziesmas ir baltkrievu valodā, bet emociju spēks ir valoda, kuru spēj saprast un izjust ikviens. Pēc protestiem Baltkrievijā (2020), kuros "Dymna Lotva" atklāti bija iestājusies pret valdošo režīmu, grupas koncerti dzimtenē tika aizliegti. Apstākļi samilza tiktāl, ka grupas dalībniekiem nācās pamest valsti. Vispirms Ukraina, pēc tam Polija, kur tagad atrodas mītnes vieta – bet mūzika joprojām atspoguļo baltkrievu tautas sāpes, pretestību un gara izturību.
Atrašanās trimdā savā ziņā tomēr ir ietekmējusi "Dymna Lotva" atpazīstamību, paverot plašākas iespējas koncertēšanai Eiropā. Aktīvi uzstājoties grupa gūst mūzikas cienītāju atzinību Eiropā un arvien biežāk tiek aicināta uzstāties festivālos.
Interesanti fakti:
- Pirmā dziesma, ko grupa izlaida, bija “Самотны Чалавечы Голас” (A Solitary Human Voice) 2016. gadā, iedvesmojoties no Ludmilas Ignatenko stāsta (Černobiļas avārijas seku likvidētāja sieva).
- Albums “The Land Under The Black Wings: Swamp” (2016) ir pirmā daļa no trim daļām – triloģijas par dzimteni, kas aptver daudzas vēsturiskas, folkloras un emocionālas tēmas.
- Koncertos un videoklipos bieži izmantota simbolika, kas tieši atsaucas uz politisko situāciju. Piemēram, dziesma “Жыві!” (“Live!”) (2024) ir veltīta tiem, kas cīnās par brīvību Ukrainā, un tajā tiek iekļauts zvērests no Baltkrievijas brīvības bataljona (Kastuś Kalinoŭski Regiment).
- Dziesma “Смерць Цалуе Ў Вочы” (“Death Kisses Your Eyes”) ir veltīta puisim Раман Бандарэнка – Baltkrievijas protestu aktīvistam, kurš tika nogalināts Minskā 2020. gada represiju laikā.