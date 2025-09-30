Portugāles fado jaunā balss Diāna Vilariņu uzstāsies VEF Kultūras pilī
14. oktobrī plkst. 19.00 VEF Kultūras pilī klausītājus gaida īpašs muzikāls piedzīvojums – uz skatuves kāps viena no spilgtākajām mūsdienu Portugāles fado māksliniecēm Diāna Vilariņu (Diana Vilarinho). Ziemeļrīgas kultūras apvienība aicina doties jutekliskā ceļojumā uz Lisabonas sirdi, kurā mūzikā satiekas liktenis, ilgas un dvēseliska atklātība.
NO BĒRNĪBAS ATKLĀJUMA LĪDZ STARPTAUTISKAI ATZINĪBAI
Diāna dziedāt sāka septiņu gadu vecumā, sākotnēji izpildot tautasdziesmas, bet jau deviņos gados atklāja fado - mūzikas žanru, kas viņai sākumā šķita domāts vecākai paaudzei. Piecpadsmit gadu vecumā viņa kļuva par pastāvīgo mākslinieci savā pirmajā fado namā, bet trīs gadus vēlāk, pēc vidusskolas absolvēšanas, devās uz Indiju, lai piedalītos brīvprātīgajā darbā - pieredze, kas joprojām ir neatņemama viņas dzīves daļa.
Līdz savas 20. dzimšanas dienas brīdim Diāna jau bija guvusi ievērojamus panākumus - 2008. gadā viņa uzvarēja prestižajā “Grande Noite do Fado” un vairākas reizes uzstājusies Portugāles lielākajā fado festivālā “Caixa Alfama” Lisabonā.
TRADĪCIJA UN JAUNAIS SKATĪJUMS
Diānas māksliniecisko pasauli veido spēcīga cieņa pret fado tradīcijām - viņa bieži uzstājas leģendārajos Lisabonas fado namos, tostarp “Tasca do Chico”, vienlaikus piedāvājot mūsdienīgu skatījumu uz žanru. Par saviem lielākajiem iedvesmas avotiem viņa sauc Mariju Žozē da Giju (1929–1992) un Karlosu du Karmu (1939–2021), bet viņas muzikālās gaitas ietekmējušas arī fado leģendas Amālija Rodrigeša un Mariza.
ALBUMS UN SADARBĪBAS
2021. gadā klajā nāca Diānas debijas albums, izdots Sony Music paspārnē un producēts fado dziedātāja Rikardu Ribeiru. Albuma repertuārā ir arī dziesma, ko sarakstījusi un komponējusi viena no spilgtākajām mūsdienu fado dziedātājām - Carminho. Ieraksts apliecina Diānas vietu kā vienai no spilgtākajām jaunās paaudzes fado balsīm.
CEĻŠ UZ PLAŠĀKU ATZINĪBU
2025. gadā māksliniece guva plašu rezonansi, piedaloties Portugāles nacionālajā Eirovīzijas dziesmu konkursa atlasē “Festival da Canção” ar dziesmu “Cotovia”, kas veltīta sieviešu balsīm un solidaritātei. Ar emocionāli spēcīgo priekšnesumu Diāna izcīnīja otro vietu, nostiprinot savu statusu kā māksliniecei, kuras balss apvieno vēsturisko atmiņu un mūsdienīgu stāstījumu. “14. oktobra koncerts būs lieliska iespēja ikvienam satikt šo jauno zvaigzni aci pret aci, tepat pie mums - VEF Kultūras pilī” stāsta koncertcikla KONCERTS AR ODZIŅU organizatori.
KONCERTS RĪGĀ
VEF Kultūras pilī Diāna Vilariņu uzstāsies kopā ar tradicionālo fado trio - portugāļu ģitāru, akustisko ģitāru un basģitāru. Klausītājiem būs iespēja piedzīvot gan intīmo Lisabonas fado namiņu atmosfēru, gan fado spēku lielā koncertzālē.
N.B. Biļetes pieejamas visās SIA “Biļešu paradīze” kasēs, VEF Kultūras pils informācijas centrā un internetā.