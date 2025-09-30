“Es domāju, ka netikšu prom dzīva!” pazīstama aktrise atceras nolaupīšanu Dienvidāfrikā
Velsiešu aktrise Džoanna Peidža pastāstījusi, ka 2004. gadā filmējusies Dienvidāfrikā un kādu vakaru nonākusi asinis stindzinošā situācijā.
Velsiešu aktrise Džoanna Peidža (48) atklājusi, ka reiz piedzīvojusi nolaupīšanu. Šausminošas pusotras stundas garumā taksometra vadītājs viņai draudējis atņemt drēbes un fotografēt kailu. Aktrise pastāstīja, ka tas noticis 2004. gadā, kad viņa Dienvidāfrikā filmējās BBC vēsturiskajā drāmā “To the Ends of the Earth”.
Rasela Hovarda podkāstā “Five Brilliant Things” viņa aprakstīja brīdi, kad apzinājusies, ka atrodas nopietnās briesmās. Džoanna atminējās: “Es nodomāju: ‘Ak, Dievs.’ Parasti, kad nonāc apšaubāmās situācijās, tu saproti, ka vari no tām viegli izkļūt. Bet šī bija vienīgā reize manā dzīvē, kad atskārtu: ‘Šis ir nopietni. Tu pati no tā neizkļūsi. Es nezinu, ko darīt.’”
Peidža pastāstīja, ka taksometra vadītājs viņu turējis gūstā, solot “novilkt visas drēbes”, un pusotru stundu braukājis apkārt. Viņai izdevies uzturēt sarunu, līdz vīrietis beidzot aizvedis viņu atpakaļ uz viesnīcu.
“Es izkāpu no mašīnas un uzreiz aizskrēju uz reģistratūru,” viņa atklāja. “Biju satriekta un izstāstīju visu, kas noticis. Viņi man teica: ‘Jūs esat neticami laimīga. Nekad, nekad vairs neko tādu nedariet.’”
Džoanna bija viesnīcu pametusi viena, lai gan brīdināta, nekur neiet bez pavadoņa. “Es nodomāju: ‘Ak, tas ir smieklīgi, man ir tik garlaicīgi, man vajag iziet un kaut ko padarīt’,” atceras aktrise. “Es teicu: ‘Vai jūs varat man izsaukt taksometru, lai aizvestu uz kādu tirdzniecības centru?’ Viņi teica: ‘Mēs tiešām nedomājam, ka jums vajadzētu to darīt,’ bet es atbildēju, ka vēlos to darīt. Devos uz tirdzniecības centru, pavadīju tur visu dienu, un, kad pienāca apmēram puspieci pēcpusdienā, gaisotne pēkšņi pilnīgi izmainījās. Pēkšņi viss sāka šķist ļoti draudīgs. Man nebija nekādas iespējas tikt atpakaļ uz viesnīcu, man nebija automašīnas, un es īsti nezināju, kurp iet. Atceros, ka izgāju no tirdzniecības centra, tur bija autostāvvieta, un visur mašīnās sēdēja bariem vīriešu.” Peidža beigās piegājusi pie viena no vīriešiem automašīnā un pajautājusi, vai viņš varētu aizvest viņu atpakaļ uz viesnīcu, saprotot, ka citādi netiks prom no tirdzniecības centra.
Paglābties no uzmācīgā vīrieša viņai izdevies ar ātrumā izdomāto taktiku – viņa visas pusotras stundas garumā mēģinājusi jokot, smieties un centusies asprātīgi un draiski reaģēt uz šofera izteiktajām piezīmēm, lai uzturētu viņu labvēlīgā noskaņojumā.
Šausminošais atgadījums noticis tikai dažas nedēļas pirms tam, kad filmas “To the Ends of the Earth” kolēģis Benedikts Kamberbačs pats kļuva par nolaupīšanas mēģinājuma upuri Dienvidāfrikā.
Džoanna Peidža par piedzīvoto traumu pastāstījusi īsi pēc tam, kad atklājusi, ka reiz televīzijas raidījuma vadītājs viņu “apgrābstījis”, lai gan aktrise jau iepriekš brīdināta par viņa uzvedību.
Velsiešu televīzijas zvaigzne atcerējās, ka producente viņai teikusi: viņš “var būt ļoti uzmācīgs” un “droši vien sāks tevi aiztikt”. To Peidža atklājusi savā jaunajā grāmatā “Lush!”, raksta “The Times”.
Viņa pastāstīja “The Times” intervijā: “Filmēšanas laikā viņš tiešām sāka mani apgrābstīt. Es atgrūdu viņa rokas un teicu: ‘Ko pie velna tu dari? Paturi savas sasodītās rokas pie sevis! … Jēziņ, jūtos kā Bristoles zoodārzā, kur mani plosa lauvas.’ Viņš apstājās. Tas bija absurdi – producente tevi brīdina, ka tā notiks, bet tu pierodi pie šādām lietām.” Kad “The Times” jautāja, kāpēc viņa neatklāj vīrieša vārdu, Peidža atbildēja: “Juristi teica: ‘Esiet piesardzīga!’”
Plašākai publikai Džoanna Peidža pazīstama kā Steisija no populārā seriālā “Gevins un Steisija”, kura pēdējā sērija tika demonstrēta pagājušajā gadā un šomēnes ieguva komēdijas balvu Nacionālajā televīzijas balvu pasniegšanā. Peidža redzama arī populārajā Ziemassvētku filmā “Tāda ir mīlestība” (2003) un ekranizējumā “Dūlitls” (2020).