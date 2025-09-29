Vācietis tikai pusgadu pēc izlozes atklāj, ka ir kļuvis par multimiljonāru
Pēdējo mēnešu laikā neparasti notikumi risinājās Vācijā - kāds iedzīvotājs loterijā "Lotto" bija vinnējis 15 336 286,40 eiro, tomēr neviens pēc laimesta vairāk nekā 6 mēnešu laikā tā arī neieradās.
Lai atrastu laimesta ieguvēju, loterijas organizatori uzsāka plašu meklēšanas kampaņu - paziņojumi par neizņemto 15 miljonu eiro laimestu tika izvietoti visās pārdošanas vietās, kā arī aktīvi izplatīti sociālajos tīklos. Šo informāciju pamanīja arī kāds Frankfurtes iedzīvotājs, kurš pie sevis nodomāja: “Cik gan stulbam jābūt, lai šādam laimestam nenāktu pakaļ?”
Taču tikai dažus mēnešus vēlāk, minētais vīrietis savā virsmēteļa kabatā pamanīja aizmirstu loterijas kvīti, un viņa seja nobālēja. “Es salīdzināju skaitļus uz savas loterijas biļetes ar tiem, kas bija vinnējuši, un sapratu, ka tie sakrīt. Tad es pamanīju to, cik liela ir laimesta summa un biju pilnībā šokēts,” viņš norādīja.
Par milzīgo laimestu - 15 336 286,40 eiro - vīrietis plāno iegādāties jaunu dīvānu viesistabai un, labi parūpēties par savas ģimenes labklājību un bērnu nākotni. Kā atklāja "Lotto" pārstāvji, viņi ar laimesta ieguvēju vienojušies vīrieša vārdu paturēt noslēpumā.