Berlīni terorizē brīvā vaļā nonācis valabijs. VIDEO
Svētdienas rītā, 28. septembrī, no privāta aploka Berlīnes Špandavas rajonā izbēga eksotiskais dzīvnieks valabijs, izraisot satraukumu vietējo iedzīvotāju vidū.
Lai gan likumsargi vairākkārt pilsētas ielās valabiju pamanīja, dzīvnieka notveršana tik viegli viņiem nepadevās - pēc ilgākas valabija tvarstīšanas, dzīvnieks ieskrēja tuvējā mežā un no likumsargu redzesloka nozuda.
Pirmdien, 29. septembrī, policija nāca klajā ar paziņojumu, ka valabija aktīvā meklēšana ir pārtraukta, jo šis Austrālijas zālēdājs nav uzskatāms par bīstamu cilvēkiem. Sākotnēja versija liecina, ka dzīvnieks izbēga no privātā aploka pēc tam, kad kāds nezināms cilvēks atvēra viņa aploka vārtus.
Joprojām neatbildēts paliek jautājums, vai dzīvnieks, tuvojoties aukstākiem laikapstākļiem, spēs brīvā dabā izdzīvot. Tomēr likumsargi norādīja, ka Berlīnes rudens piedāvā dzīvniekiem daudz barības, un viņi pauda cerību, ka valabijs izturēs līdz brīdim, kad viņa saimnieks vai varasiestādes lems par turmpākajiem soļiem viņa meklēšanā.