Patiesība par Sašas Barona Koena attiecībām ar 27 gadus veco "OnlyFans" modeli
Filmas “Borats” zvaigzne Saša Barons Koens raisījis baumas par romantiskām attiecībām ar “OnlyFans” modeli Hannu Palmeri pēc tam, kad abi redzēti kopā vakariņojam.
Kāds 53 gadus vecajam aktierim pietuvināts avots izdevumam “The Sun” gan norādījis, ka viņu saikne nav romantiska.
Ali G atveidotājs un 27 gadus vecā modele pamanīti izejam no restorāna Losandželosā, šos ekskluzīvos attēlus publicējis “The Sun”. Tomēr cilvēki, kas pazīst abus, uzsvēruši, ka viņi esot tikušies vien dažas reizes, pateicoties kopīgiem draugiem. Saša Hannai sniedzis padomus par aktiermākslu un Holivudu, un abi nolēmuši paēst vakariņas pirms kāda pasākuma, uz kuru devušies vēlāk tajā pašā vakarā.
Avots paskaidrojis: “Kāds laikam ir vēlējies radīt intrigu, saskaitot divi plus divi tā, lai iznāk pieci. Viņi ir tikušies pāris reižu, viņiem ir kopīgi draugi. Viņi labi saprotas, un Saša devis viņai padomus par Holivudu un aktiermākslu. Tā kā abi gāja uz vienu un to pašu pasākumu, viņi pirms tam kopā paēda. Bet, kad nokļuva pasākumā, viņi aizgāja katrs savu ceļu.”
Paziņa piebildis: “Saša jau gandrīz divus gadus ir brīvs cilvēks, un viņš šobrīd ir vislabākajā fiziskajā formā daudzu gadu laikā. Viņš izbauda iepazīšanos ar jauniem cilvēkiem gan profesionāli, gan sociāli, taču joprojām rīkojas piesardzīgi, jo šī viņam ir jauna pasaule. Šajā visā nav nekā vairāk.”
Aculiecinieki pastāstījuši, ka Hanna, tērpusies leoparda raksta mini kleitā un zābakos, restorānu pametusi pulksten 22.30. Neilgi pēc tam sekojis arī Saša, ar galvā uzliktu naģeni. Lai gan no restorāna iznākuši atsevišķi, abi iekāpuši vienā “Cadillac Escalade” limuzīnā.
Kāds no klātesošajiem zināja teikt, ka viņi ieradušies ap 20.30, un restorānā pavadījuši divas stundas dziļās sarunās. “Neraugoties uz vecuma starpību, viņi lieliski sapratās un atrada daudz tēmu, par ko runāt.”
Pēcāk Hanna redzēta Parisas Hiltones rīkotā ballītē. Topošā aktrise jau piesaistījusi ievērojamu sekotāju loku sociālajos tīklos. Viņai ir 2,2 miljoni sekotāju “Instagram” platformā un 575 tūkstoši – “TikTok”. Viņa izveidojusi arī savu “OnlyFans” kontu, kas, pēc viņas pašas teiktā, pirmajā gadā nesis četrus miljonus sterliņu mārciņu lielu peļņu.
Saša un Hanna pirmoreiz kopā nofotografēti pagājušajā mēnesī Ibicā, režisora Taikas Vaititi 50. dzimšanas dienas ballītē. Taika kopā ar sievu, dziedātāju Ritu Oru, svinībām īrēja villu, un viesu vidū bija tādas slavenības kā Keita Mosa, Mets Deimons, Sebastians Stens un Nataša Lionna.
Hanna, kura ir Ritas draudzene, publicēja attēlus no pasākuma savos sociālajos tīklos. Kāds avots paskaidrojis: “Sašu un Hannu, visticamāk, iepazīstināja tieši šajā ballītē. Bija aicināts tikai šaurs draugu loks. Sākumā notika grandiozas vakariņas pie galda, bet vēlāk visi devās dejot villā ierīkotajā naktsklubā. Hanna ir ļoti jautra meitene, viņa ir tikpat gudra, cik skaista.”
Aizvadītajā gadā pēc 23 kopdzīves gadiem Saša izšķīrās no sievas, austrāliešu aktrises Ailas Fišeres (49). Viņi iepazinās 2001. gadā un apprecējās 2010. gadā. Pārim ir trīs kopīgi bērni – divas meitas (dzimušas 2007. un 2010. gadā) un dēls (dzimis 2015. gadā). 2024. gada 5. aprīlī viņi kopīgi paziņoja, ka 2023. gada beigās iesnieguši šķiršanās pieteikumu. 2025. gada 13. jūnijā gan Barons Koens, gan Fišere pavēstīja, ka šķiršanās process ir noslēgts, vienlaikus uzsverot, ka viņi joprojām paliek draugi.