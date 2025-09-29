Jelgavas Violetais koris un Renārs Kaupers aicina uz Ziemassvētku koncertiem “Kartiņa uz mājām”
Jelgavas Violetais koris un Renārs Kaupers ielūdz uz Ziemassvētku koncertiem “Kartiņa uz mājām”, kuri notiks šī gada decembrī Bauskā, Jelgavā un Rīgā. 19. decembrī Bauskas Svētā Gara evanģēliski luteriskajā baznīcā, 21. decembrī Jelgavas Svētās Annas prokatedrālē un 22. decembrī Rīgas Lutera baznīcā Torņkalnā izskanēs īpaši sagatavota svētku programma. Biļetes uz koncertiem pieejamas ekase.lv.
Svētku koncertprogrammas ideja radusies pēc dalības populārajā TV šovā “Koru kari”, kas šopavasar pārsteidza visu paaudžu skatītājus. “Ideju par šādiem siltiem un gaišiem koncertiem klusītēm lolojām jau kopš pavasara. Vēlamies satikt savus klausītājus un vairot svētku sajūtu. Aicinām uz mierpilnu un sirsnīgu muzikālo ceļojumu uz mājām, lai rosinātu sajust svētku patieso garu un kopābūšanu,” stāsta Violetais koris.
Koncertā izskanēs gan tradicionālas Ziemassvētku melodijas, gan īpaši izvēlēti skaņdarbi, kuri atgādina par siltumu, mīlestību un līdzcietību ikdienā. Koncerta gaisotne ļaus klausītājiem uz brīdi aizmirst par ikdienas steigu, ieelpot svētku klusumu un dāvāt sev iespēju būt kopā ar mūziku, kas silda sirdi un vieno cilvēkus.
Bērniem līdz sešu gadu vecumu (ieskaitot) ieeja koncertā vecāku pavadībā bez maksas, neaizņemot atsevišķu sēdvietu. Visas koncertu norises vietas pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslos.
“Draugi, mēs jūs gaidīsim, violetas gaismas ieskauti! Pateicamies TV šovam, kas satuvināja mūs un iedvesmo darboties tālāk. Koncertos noteikti izpildīsim arī kādu jau dzirdētu melodiju, kuru redzējāt savos TV ekrānos,” turpina koris. Daļa no koncertu ienākumiem tiks novirzīta kora izvēlētiem labdarības mērķiem.