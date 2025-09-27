VIDEO: šis bērnu uzvedums ir atstājis lielu iespaidu uz cilvēkiem
“Bērni malači! Izcila fiziskā sagatavotība,” raksta kāds lietotājs komentāru sadaļā zem virālā video.
Šo video ir grūti "apiet”. “TikTok” lietotnē tā vien rādās bērnu iespaidīgās dejas video fragmenti. Pekinas “Mengqi Art Center” horeogrāfija Cao Lei režijā ieguva pirmo vietu 19. Pekinas Deju konkursā un jūlija beigās tika atkārtoti izrādīta konkursa apbalvošanas ceremonijā, ziņo “China minutes”. Visu deju var noskatīties zemāk.
Deja balstīta uz labi zināmo Ēzopa fabulu par “Bruņurupuci un Zaķi”, taču tā ir vairāk vērsta uz mūsdienu problēmu Ķīnā. Daudzi interpretē uzvedumu kā stāstu par to, ka skolās ir bērni, kuri ātri spēj visu iegaumēt — viņus sauc par zaķiem, un tāpēc viņiem visu laiku dod daudz materiāla apgūšanai, bet viņi nogurst no pārlieku lielas slodzes. Tikmēr otrajā pusē ir bērni, kuri lēnāk apgūst materiālu — viņus sauc par bruņurupučiem, un viņiem visu laiku liek noķert zaķus. Arī dziesmas vārdi, kurus kāds ir iztulkojis, ir par to, ka bērniem ikdienā ir daudz jāmācās, un viņiem nav iespējas izklaidēties un atpūsties.
Rotaļīgas kustības, enerģiski lēcieni, lipīga dziesma un lieliska bērnu fiziskā sagatavotība ir lietas, kas daudziem uzreiz metas acīs, noskatoties uzvedumu. Pieaugušie slavē bērnus par spēju tik labi nodejot šo horeogrāfiju. Daži pat mēģinājuši atkārtot soļus un teikuši, ka tas ir ļoti grūti un atgādina treniņu sporta zālē.
