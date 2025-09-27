VIDEO: Donalds Tramps helikopterā sastrīdas ar sievu Melāniju
Tīmeklī nonācis video ar emocionālu ainu, kurā redzams ASV prezidents Donalds Tramps un viņa 55 gadus vecā sieva Melānija.
Video ātri kļuva populārs, un lietotāji uzskata, ka kļuvuši par lieciniekiem laulāto strīdam. Mediji izplatījuši ierakstu no lidostas, kurā Trampu pāris redzams helikoptera salonā.
Video, kas uzņemts caur iluminatoriem, redzams, ka 79 gadus vecais Donalds un Melānija par kaut ko emocionāli sarunājas - kādā brīdī viņš strauji pavēršas pret sievu un ar rādītājpirkstu norāda viņas virzienā. Atbildot, Melānija paceļ plaukstu augšup.
Trampu pārstāvji pagaidām nav komentējuši pieļāvumus par iespējamu konfliktu starp laulātajiem.
Jāatzīmē, ka tīmeklī laiku pa laikam parādās baumas par sarežģījumiem Trampu laulībā. Viņa pirmā prezidentūras termiņa laikā mediji rakstīja, ka Melānija jutās apgrūtināta ar pirmās lēdijas pienākumiem un bija apņēmusies iesniegt šķiršanās pieteikumu tūlīt pēc tam, kad vīrs atstās amatu.
Par iemeslu tam tika minēti viņu publiskie parādīšanās brīži, kad viņa demonstratīvi norāva roku no Trampa un bieži viņu pavadīja ar neapmierinātu izteiksmi sejā. Izplatījās arī konspirācijas teorijas, ka oficiālajos vizīšu pasākumos Trampu pavada Melānijas dubultniece.
Šķiršanās līdz šim nav notikusi. Turklāt, pēc Trampa uzvaras nesenajās prezidenta vēlēšanās, Melānija, kā tiek uzskatīts, triumfāli atgriezusies Baltajā namā un tagad izbauda savu lomu kā tā saimniece. Tomēr ik pa laikam viņa joprojām rada iemeslus runām par problēmām attiecībās ar vīru. Piemēram, viņa Trampa inaugurācijā slēpa acis zem cepures, un šis mirklis kļuva par populāru mēmi.
Donalda un Melānijas Trampu laulība ilgst jau vairāk nekā 20 gadus - uzņēmējs un slovēņu modele apprecējās 2005. gadā. Pārim ir viens kopīgs bērns - 19 gadus vecais dēls Barons. Trampam ir vēl četri bērni no iepriekšējām divām laulībām, un nesen viņš kļuva par vectēvu jau 11. reizi.
Interesanti, ka līdzīgā situācijā agrāk nonāca arī Francijas prezidents Emanuels Makrons ar savu sievu Brižitu. Tīmeklī nonāca video, kurā redzams, kā viņa, iespējams, iepļaukā vīru pirms izkāpšanas no lidmašīnas. Elizejas pils steidzīgi skaidroja notikušo kā parastu laulāto strīdu. Uz šī rezonanses fona Tramps toreiz izsmēja savu franču kolēģi.