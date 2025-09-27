Kima Kardašjana parāda tetovējumu nereāli sāpīgā vietā
Arī realitātes šova zvaigznei Kimai Kardašjanai ir tetovējums, turklāt tapis jau pirms kāda laika. Tā kā tintes zīmējums ir neparastā vietā, zvaigzne pati nereti aizmirstot, ka viņai tāds ir.
Realitātes šova zvaigzne, sabiedrības dāma un zīmola “SKIMS” dibinātāja atklāja, ka jau četrus gadus nēsā tetovējumu kādā neparastā vietā! Kima Kardašjana nesen viesojās raidījumā “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” un pastāstīja, ka viņai ir tetovējums lūpas iekšpusē.
44 gadus vecā slavenība, kas radījusi jaunu kolekciju sadarbībā ar zīmolu “Nike” un kam dots nosaukums “NikeSKIMS”, pastāstīja, ka šo tetovējumu ieguvusi pēc savas debijas šova “Saturday Night Live” vadītājas lomā 2021. gada oktobrī.
Tiesa, šī nav pirmā reize, kad Kima runā par savu ķermeņa mākslu. Jau 2023. gadā realitātes šovā “The Kardashians”, sēžot stilista Krisa Epltona krēslā, viņa pagriezās pret kameru un sacīja: “Jūs, draugi, nezināt par mani vienu lietu,” un ar roku pavilka lūpu, lai parādītu tās iekšpusē esošo tetovējumu. “Tā ir bezgalības zīme,” viņa paskaidroja skatītājiem.
“Kad tev tas tapa?” jautāja Epltons. Kima atbildēja: ““Saturday Night Live” šova vakarā, kad vadīju raidījumu. Mēs ar draugiem visi uztaisījām saskaņotus tetovējumus. Visiem tas tapa uz rokām un es nodomāju: ‘Nekādā gadījumā netaisīšu sev tetovējumu.’”
Vēl 2009. gadā atklātā sarunā Vendija Viljamsa jautāja Kimai, vai viņai ir tetovējumi. Realitātes šova zvaigzne toreiz lepni atbildēja: “Nē, mīļā, vai tu liktu bufera uzlīmi uz Bentlija?” Taču tovakar pēc šova viņa tomēr ļāvusies draugu pierunāšanai, un tagad atzīst, ka process bijis šokējoši sāpīgs. Tetovējums lūpas iekšpusē ir arī viņas jaunākajai māsai Kendalai Dženerei.
Kima izteikusies, ka “neviens par šo tetovējumu nezina”, kas nu jau vairs nav tiesa, kopš pati par to vairakkārt ir pastāstījusi publiski. Viņa piebildusi: “To neviens neredz. Es pati aizmirstu. Bet ik pa laikam, tīrot zobus ar diegu, ieraugu kaut ko melnu un nodomāju: ‘[noelšas] Kas ir tas melnais manā mutē?’”