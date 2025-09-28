Arnolds Švarcenegers priecājas par dūšīgā dēla lielajām pārmaiņām: nekad neteicu, ka viņš ir resns
Holivudas spraiga sižeta filmu zvaigzne un bijušais kultūrists Arnolds Švarcenegers atklāti pastāstījis par to, ko viņa dēls Kristofers darījis, lai zaudētu lieko svaru. Kamēr puse pasaules nekrietni rādīja ar pirkstu uz atlētiskā tēva apaļīgo dēlu, Arnolds nekad neizteica Kristoferam piezīmes par liekajiem kilogramiem. Svara zaudēšana bija jaunieša paša iniciatīva.
Portāls “RadarOnline” vēsta, ka Arnolda Švarcenegera jaunākais dēls Kristofers (27) sācis ceļu pretī vizuālajām pārmaiņām jau 2019. gadā, kad dzīvoja Austrālijā. Lai sasniegtu iecerēto puisis pievērsies boksam, riteņbraukšanai un svarcelšanai, kā arī atteicies no neveselīgas pārtikas. Sešās nedēļās, izslēdzot no ēdienkartes arī maizi, Kristofers zaudējis aptuveni 13 kilogramus svara.
Lai gan Arnolds Švarcenegers ir pasaulē slavens kā “Misters Olimpija” un neskaitāmu kultūrisma sacensību uzvarētājs, viņš atzinis, ka nekad nav dēlam teicis: “Tu esi resns.”
Aktieris paskaidrojis: “Mēs viņu iepazīstinājām ar sporta zāli un visu, kas ar to saistīts.” Kristofera vēlme nokristies svarā nākusi tikai un vienīgi no viņa paša. “Pēkšņi viņš pats izlēma, ka vēlas būt slaids. Un tagad viņš tāds arī ir,” atzinis slavenais tēvs.
“Tas, protams, ir apbrīnojami – šī pašdisciplīna un motivācija,” aktieris ar sajūsmu paudis, runājot par sava dēla lielajām pārmaiņām. Sarunas noslēgumā viņš ar lepnumu piebildis: “Es vienmēr jutu, kādu dienu tam ir jānāk no viņa paša – un tā arī notika.”