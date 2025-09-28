Arnolds Švarcenegers priecājas par dūšīgā dēla lielajām pārmaiņām: nekad neteicu, ka viņš ir resns
foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Ārnolda Švarcenegera dēla Kristofera lielās pārvērtības.
Slavenības

Arnolds Švarcenegers priecājas par dūšīgā dēla lielajām pārmaiņām: nekad neteicu, ka viņš ir resns

Gerda Ansone

Jauns.lv

Holivudas spraiga sižeta filmu zvaigzne un bijušais kultūrists Arnolds Švarcenegers atklāti pastāstījis par to, ko viņa dēls Kristofers darījis, lai zaudētu lieko svaru. Kamēr puse pasaules nekrietni rādīja ar pirkstu uz atlētiskā tēva apaļīgo dēlu, Arnolds nekad neizteica Kristoferam piezīmes par liekajiem kilogramiem. Svara zaudēšana bija jaunieša paša iniciatīva.

Arnolds Švarcenegers priecājas par dūšīgā dēla lie...

Portāls “RadarOnline” vēsta, ka Arnolda Švarcenegera jaunākais dēls Kristofers (27) sācis ceļu pretī vizuālajām pārmaiņām jau 2019. gadā, kad dzīvoja Austrālijā. Lai sasniegtu iecerēto puisis pievērsies boksam, riteņbraukšanai un svarcelšanai, kā arī atteicies no neveselīgas pārtikas. Sešās nedēļās, izslēdzot no ēdienkartes arī maizi, Kristofers zaudējis aptuveni 13 kilogramus svara.

foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock/ Vida Press
Arnolds Švarcenegers ar bērniem “Fubar” otrās sezonas pirmizrādes vakarā Losandželosā 2025. gada 12. jūnijā. No kreisās: Kristofers, Kristīna, Arnolds, Patriks un Ketrīna.
Arnolds Švarcenegers ar bērniem “Fubar” otrās sezonas pirmizrādes vakarā Losandželosā 2025. gada 12. jūnijā. No kreisās: Kristofers, Kristīna, Arnolds, Patriks un Ketrīna.

Lai gan Arnolds Švarcenegers ir pasaulē slavens kā “Misters Olimpija” un neskaitāmu kultūrisma sacensību uzvarētājs, viņš atzinis, ka nekad nav dēlam teicis: “Tu esi resns.”

Aktieris paskaidrojis: “Mēs viņu iepazīstinājām ar sporta zāli un visu, kas ar to saistīts.” Kristofera vēlme nokristies svarā nākusi tikai un vienīgi no viņa paša. “Pēkšņi viņš pats izlēma, ka vēlas būt slaids. Un tagad viņš tāds arī ir,” atzinis slavenais tēvs.

foto: "Vida Press; kolāža:Jauns.lv"
Kristofers Švarcenegers šā gada jūnijā un 2018. gada vasarā.
Kristofers Švarcenegers šā gada jūnijā un 2018. gada vasarā.

“Tas, protams, ir apbrīnojami – šī pašdisciplīna un motivācija,” aktieris ar sajūsmu paudis, runājot par sava dēla lielajām pārmaiņām. Sarunas noslēgumā viņš ar lepnumu piebildis: “Es vienmēr jutu, kādu dienu tam ir jānāk no viņa paša – un tā arī notika.”

foto: Instagram, Vida Press
Kristofers ar brāli Patriku 2017. gadā.
Kristofers ar brāli Patriku 2017. gadā.

Tēmas

Arnolds Švarcenegers

Citi šobrīd lasa