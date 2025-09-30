Par spīti redzes problēmām, Rūdolfs Plēpis savus 75 gadus nosvin uz skatuves
Leģendārais aktieris Rūdolfs Plēpis, pieturoties pie meitas Viktorijas elkoņa, savā 75 gadu jubilejā kāpa uz skatuves koncertuzvedumā Babītes kultūrizglītības centrā "Vietvalži" un prezentēja savu otro atmiņu grāmatu "Dvēseles kumēdiņi".
Viktorija Plēpe žurnālam "Kas Jauns" stāsta, ka tā esot vien nejauša sakritība, ka koncerts iekritis tieši tēta jubilejā, kas tiek atzīmēta 17. septembrī: “Ļoti veiksmīgi un zīmīgi viss sakrita tieši šajā datumā. Ko tad – mājās sēdēt un rasolu ēst? Tad jau labāk nosvinēt svētkus uz skatuves. Ļoti jauki, ka grāmata arī jau bija gatava un cilvēki varēja to iegādāties un turpat uz skatuves saņemt arī autogrāfu no Rūda. Viss izvērtās sirsnīgi un jauki. Rūdis saņēma tik daudz ziedu no skatītājiem!”
Uz svinībām nevarēja ierasties jubilāra vecākā meita Astra, kas jau daudzus gadus dzīvo un strādā Edinburgā, Skotijā. Viņas ģimenē pērn bija priekpilns notikums – pasaulē nāca meita Eva. Astrai jau ir pieaudzis dēls Ernests. Viktorija stāsta, ka Rūdis esot saticies ar savu jaunāko mazmeitu, kas šovasar bija atlidojusi ciemos uz Rīgu. Tāpat arī mazulītes attēls Rūda jaunākajā grāmatā nopublicēts.
Palīdzēt vairs var tikai lūgšanas...
Rūdolfs Plēpis jau vairākus gadus ir pilnībā zaudējis redzi. Viņš pašlaik mitinās viens savā nelielajā dzīvoklītī klusajā centrā, bet viņu ik dienu apciemo aprūpētāja. Tāpat arī par tēti rūpējas Viktorija ar savu meitu Mariju Grietu. “Tētis bija ļoti priecīgs, ka arī mana meita bija koncertā. Bet Marija apraudājās no saviļņojuma. Un Rūdis vaicāja, kāpēc mazmeita raud, uz ko viņa atbildēja, ka ir priecīga, ņemot vērā vectēva veselības stāvokli, redzēt viņu uz skatuves. Es domāju, ka daudzi jau vairs necerēja Rūdi ieraudzīt uz skatuves, tas bija liels brīnums un emocionāls brīdis skatītājiem,” tā Viktorija, kas priecājas, ka tētim ir krāšņs un bagāts mūžs, un tā esot liela laime – viņa gados vēl būt uz skatuves un kopā ar saviem mīļajiem: “Šajā vecumā vairs nav svarīga ne karjera, ne nauda, bet skaisti mirkļi kopā ar savējiem. Novēlu tētim veselību. Viņš saka, ka katru dienu lūdz Dievu, lai viņu izdziedina, es pievienojos šīm lūgšanām. Nekad cerība nezūd...”