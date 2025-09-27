Šīs 80. gadu zvaigznes salauza sirdis ne vienai vien meitenei...
Slavenības
Šodien 08:00
FOTO: 80. gadu pusaudžu elki jeb 10 slavenības, kurus savulaik dievināja miljoni
80. gados pusaudžu slavenības definēja veselu paaudzi, apburot skatītājus ar savu talantu, šarmu un neaizmirstamām lomām kino un televīzijā.
Šīs jaunās zvaigznes prata spožā un reizē nemierīgā desmitgadē pievērst sev visu uzmanību, kļūstot par ideāliem, kuru plakāti rotāja pusaudžu istabu sienas visā pasaulē. Viņu spilgtās lomas un harizma padarīja viņus ne tikai par talantīgiem aktieriem, bet arī par modes un dzīvesstila ikonām, kurās iemīlējās miljoni.
Ieskatīsimies, kā viņi izskatījās toreiz, kādas īpašības padarīja viņus tik pievilcīgus un kāpēc tik daudzas meitenes viņus uzskatīja par saviem sapņu puišiem.