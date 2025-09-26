Iepazīsti astoņus latviešus, kuri sacentīsies jaunajā kulinārajā šovā "Grieķijas brīvdienas"

Kulinārijas šova "Grieķijas brīvdienas" dalībnieki
Pēc nedēļas, 3. oktobrī, pie TV3 skatītājiem nonāks kulinārijas šovs “Grieķijas brīvdienas”. Raidījumā astoņi pašmāju kulinārijas entuziasti dosies uz Grieķiju, lai gatavotu vietējiem iedzīvotājiem un cīnītos par labākā pavāra titulu.
Pavāru veikumu vērtēs grieķu publika, bet intrigu uzturēs sacensība, tostarp komandu maiņas, izbalsoto dalībnieku atgriešanās un gatavošana visdažādākajos apstākļos – no mājīgām virtuvēm līdz pat vietējām tavernām.
Dalībnieku vidū ir grāmatvede un četru mazbērnu ome Laila Vilciņa, kura sevi raksturo kā “cilvēku-amfībiju” un virtuvē izceļas ar liellopa medaljoniem ar ķiplokiem un rozmarīnu. Bankas zīmola vadītāja Una Rūtere gatavošanu uztver kā radošu un maģisku procesu, bet viņas firmas ēdiens ir pašas gatavota pasta. Profesionālais pavārs un kaislīgais makšķernieks Lauris Barakausks par savu iecienītāko ēdienu sauc fritētas jūras veltes, savukārt ātrās ēdināšanas zīmola “Kingu” īpašnieks Kaspars Peregudovs apņēmies ne tikai radīt pasaules līmeņa franšīzi, bet arī iekarot Everesta virsotni, bet par savu firmas ēdienu sauc uzbeku plovu.
Šovā piedalīsies arī bērnu grāmatu autore Sanita Tukre, kura aizraujas ar pool dance un labprāt pārsteidz ar aveņu tarti, kā arī bijušais hokejists Ēriks Ozollapa, kurš tagad vada savu pavārmākslas uzņēmumu un īpaši iecienījis dažādus gaļas pagatavošanas veidus. Muzikants un kantrī festivāla producents Mārtiņš Ruža par savu firmas ēdienu sauc pildītās pankūkas “Čuguna roze”, bet ēdināšanas busiņa īpašniece Elīna Grāvīte ēst gatavošanu uztver kā meditāciju un gatavo gardu vistas aknu pastēti ar pistācijām.
Dalībniekus šajā piedzīvojumā pavadīs raidījuma vadītāji – ekstravagantā māksliniece Elita Patmalniece un šarmantais frizieris un stilists Igors Popovs, kuri skatītājiem palīdzēs sajust Grieķijas sauli, vēju un Vidusjūras garšas.