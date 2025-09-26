Indra Salceviča uzdāvina Frīdim "sievišķīgu" dāvanu
Šovā "Slavenības. Bez filtra" rubrikā "Slavenību pērles" stiliste Indra Salceviča dodas ciemos pie pašmāju karaokes karaļa Aivara Freimaņa jeb Frīža. Pagalmā viņu sagaida Frīdis kopā ar savu meiteni Arunotu, ar kuru iepazinies Taizemē. Indra nav ieradusies tukšām rokām. Viņa namatēvam pasniedz dāvanu - rozā kreklu, kas Aivaram šķiet vairāk nekā pārsteidzošs.
"Es gribu izsist tevi no līdzsvara, jo kaut kas tāds tev noteikti nekad dzīvē nav bijis mugurā. Mazliet vairāk sievišķības. Vai tev ir bijis kādreiz kāds rozā krekls?" jautā stiliste. Frīdis atbild, ka nē, bet Indra cer, ka viņam derēs. Saņemot kreklu, viņš nosmej: "Ai, rozā… Man liekas, meitenei derēs." Bet Indra piebilst, ka Frīža draudzene varēs to nēsāt kā pidžamu.
Par savu skapja saturu Frīdis ar sev raksturīgo ironiju saka: "Man skapī ir skeleti… skeleti, tikai un vienīgi galvas." Indra pārprasa, vai tikai skeleti, bet Frīdis atbild, ka "katram skapī ir skeleti". Freimanis izrāda savu māju, un Indra ievēro garāžā plakātu ar namatēva attēlu, kurā labi redzams Frīža tetovējums uz pleca. Frīdis atklāj stilistei, ka tas ir ļoti īpašs. Pēc tam stiliste tiek pie garderobes dārgumiem – Frīža apavu kolekcijas. Frīdis parāda viņai savus mīļākos zābakus, ar kuriem īpaši lepojas. “Šie ir mani mīļākie zābaki… viņi man no rīta līdz vakaram bijuši kājās. Un varbūt arī kādu nakti nemaz nav vilkti nost," atklāj Frīdis. Indru pārsteidz krāsu dažādība. "Burvīga apavu izlase… autentiskās krāsās, jo es biju domājusi, ka motocikla braucēji ir melnas krāsas cīnītāji," aizkadrā pauž Salceviča.