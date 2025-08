"Viņš spēlēja zem varavīksnes karoga!" Kāpēc Frīdis aizgāja no "Vēja brāļiem"?

Tikmēr izskanējušas runas, kāpēc tad īsti Frīdis atkāpies. “Viņš spēlēja zem varavīksnes karoga!” atklāj kāds no moto braucēju brālības, sakot, ka vairākiem motokluba Vēja brāļu ordenis biedriem nav bijis pieņemams, ka viņu prezidents vadījis karaoke ballīti LGBTQ klubā "Skapis". “Diemžēl tā ir. Es ar šo savu rīcību esot radījis klubam kaunu,” atzīst Frīdis, tajā pašā laikā piebilstot: “Bet, kā jau teicu, vairākus gadus domāju, ka vajadzētu atkāpties no šiem amatiem, taču nekādi nevarēju paredzēt, ka tas notiks šādā veidā. Jā, tas bija viens no iemesliem, kāpēc aizgāju.”