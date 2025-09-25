Sieviete, kura viltus Breda Pita dēļ pameta savu vīru - miljonāru, sniedz komentārus par notikušo. "Mēs visas varam iekrist..."
Deviņus mēnešus pēc tam, kad Anna Denešatela kļuva par upuri šokējošai romantiskai krāpniecībai – kuras laikā viņa viltvārdim, kas uzdevās par Holivudas aktieri Bredu Pitu pārskaitīja 830 000 eiro, sieviete prezentējusi grāmatu "Es vairs nebūšu medījums". Tajā viņa atklāti stāsta par emocionālo un finansiālo postu, ar ko viņa pēdējo mēnešu laikā saskārusies.
Anna, kas dzīvo Reinjonā, atklāj, ka vienmēr sevi uzskatījusi par saprātīgu un racionālu sievieti. Pēc šķiršanās no pirmā vīra viņa atvēra savu interjera dizaina veikalu, bet vēlāk apprecējās otro reizi ar bagātu uzņēmēju un pārcēlās uz dzīvi Maurīcijā. Taču izrādījās – greznība slēpa psiholoģiskas važas - vīrs viņu pārliecināja slēgt savu veikalu un viņa kļuva finansiāli atkarīga no vīra, kurš regulāri viņu pazemoja.
Tomēr 2023. gada februārī Annas vientulību pārtrauca kāda vēstule sociālajā platformā "Instagram". Viņai rakstīja “Džeina Pita”, kura apgalvoja, ka ir slavenā aktiera Breda Pita māte. Anna sākumā pret šo sievieti izturējās skeptiski, taču drīz vien abu sarunas kļuva draudzīgākas, un Džeina solīja viņu iepazīstināt ar savu dēlu "Bredu". Džeina iedeva Annai "sava dēla" "Telegram" konta numuru un abi uzsāka saraksti.
"Breds bija pieklājīgs un romantisks. Pēc šķiršanās ar Andželīnu Džoliju, viņš jutās arī nedaudz vientuļš," pauž sieviete. Abi sāka sarakstīties regulāri un drīz vien jau dalījās viens ar otru gan ikdienas sīkumos, gan dziļākās sarunās.
Tomēr jau mēnesi pēc sarakstes "Breds" sāka lūgt viņai naudu – sākotnēji viņš palūdza salīdzinoši nelielu summu, aptuveni 500 eiro, par dēla skolas izdevumiem, un Anna viņam šo naudu nosūtīja. Vēlāk sekoja citi maksājumi – un tā kā summas bija pietiekami mazas, Annas vīrs neko nemanīja.
Krāpnieks sarunās izmantoja informāciju, ko Anna par sevi viņam sniedza – viņas vēža diagnozi un sāpīgās attiecības viņas pagātnē. “Es pateicu, ka man bija vēzis, un viņš atbildēja - ka arī pats no tā atkopjas. Es pateicu, ka nomiris mans iemīļotais sunītis, un viņš paziņoja, ka arī zaudējis savējo,” atceras Anna.
Viņa atzīst, ka sarunās ar "Bredu" jutās noderīga un nozīmīga. Kad sieviete beidzot izšķīrās no sava vīra, viņa domāja, ka beidzot ir atguvusi savu brīvību – taču nauda, ko viņa ieguva pēc šķiršanās, 830 tūkstoši eiro, drīz vien nonāca krāpnieka rokās.
Krāpnieks spēlēja ar viņas emocijām – mīlestības apliecinājumi mijās ar draudiem veikt pašnāvību. Anna vairākas reizes bloķēja "Bredu" sociālajos tīklos, taču viņš vienmēr atrada veidu kā ar viņu atsākt diskusijas. Pēc pusotra gada šajās "attiecībās" Anna bija sagrauta - gan emocionāli, gan finansiāli.
Kad viņa beidzot apjauta, ka ir piekrāpta, Anna centās izdarīt pašnāvību, tomēr viņas tuvinieki viņu paglāba. Pēc ārstēšanās psihiatriskajā klīnikā, Anna izlēma stāties pretī krāpniekam un iesniedza pret viņu sūdzības Francijā, Maurīcijā un Kotdivuārā. Pēc neilga laika krāpnieki arī tika identificēti – tie bija trīs vīrieši no Nigērijas, kas dzīvoja greznā villā.
Kad Anna dalījās ar savu stāstu plašsaziņas līdzekļos, viņa cerēja, ka tas ātrāk palīdzēs sasniegt tiesiskumu. Tomēr tā vietā viņa saskārās ar starptautiska līmeņa izsmieklu. Anna atzīst, ka šajā visā ir guvusi nopietnas mācības un norāda, ka "labākā lieta, ko no šī visa viņa ieguva bija - šķiršanās no otrā vīra".
"Patiesībā mēs visi esam potenciāli romantiskās krāpniecības upuri," pēc piedzīvotā pārdomās dalās sieviete. "Arī es biju saprātīga, nosvērta un strādīga sieviete," pauž Anna, norādot, ka nedomāja, ka kaut kas tāds ar viņu kādreiz varētu atgadīties.