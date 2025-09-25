Markus Riva klajā laiž sev ļoti personisku dziesmu "Ja pasaule šonakt apstāsies"
Pie klausītājiem nonākusi Markus Rivas jaunākā dziesma latviešu valodā “Ja pasaule šonakt apstāsies”. Dziesmas līdzautors ir ukraiņu komponists un producents Romāns Nepomiaščijs, kurš ir daudzu Markus dziesmu producents un līdzautors, kā arī piedalījies mūziķa septītā studijas albuma “Bigger Than This” tapšanā.
Dziesma sākotnēji tapusi angļu valodā – “Until This World Ends”, kura iekļauta Markus jaunākajā albumā “Bigger Than This” un jau guvusi atsaucību klausītāju vidū. Dziesmas panākumu iedvesmots, Markus nu radījis tās arī versiju latviešu valodā, turklāt – kā pats atzīst – latviski tā izdevusies vēl īstāka un patiesāka. Jaunais singls balstīts mākslinieka personīgajos pārdzīvojumos – dziesmas iedvesma radusies no notikumiem 2022.gada februārī, kad sākās karš Ukrainā, un Markum, kas gan savu privāto dzīvi, gan karjeru ir cieši saistījis ar šo valsti, tas bijis īpaši emocionāls pārdzīvojums.
“Man šī dziesma ir īpaša, jo tā ir ļoti personiska – kara sākums bija liels trieciens, un es neizbēgami sāku domāt, kas notiks ar mums, ar maniem mīļajiem, un kurš ir tas cilvēks, kuram es gribētu būt blakus, ja šī pasaule beigtos. Nekas nav svarīgāks par mīlestību un es ticu, ka mīlestība beigās uzvarēs”, stāsta Markus. “Dziesma ir ļoti personīga – par attiecību beigām un sajūtām, kas paliek tad, kad vēl negribas palaist vaļā. Angļu versija “Until This World Ends” jau atrada savu vietu klausītāju sirdīs, un tad sapratu – man vajag to iedziedāt arī latviski. Sirds pati lika rakstīt dzeju un izlikt savu sāpi,” saka Markus Riva.
Aizvadītā vasara māksliniekam bijusi ļoti aktīva, muzicējot ar Talsu Balto kori, ar ko kopā Markus plūca uzvaras laurus šovā “Koru kari”, kā arī gatavojoties rudens sezonai, kas solās būt īpaši piesātināta. Jau 28. septembrī sākas jaunā, jau sestā “X faktora” sezona, kurā Markus atkal būs vadītāja lomā, savukārt nupat TV3 ekrānos nonācis jauns seriāls “Luksofors”, kuram Markus iedziedājis tituldziesmu. Paralēli televīzijas projektiem mūziķis ar Talsu balto kori gatavojas koncertiem – jau 14. novembrī “Koru karu” laureāti tiksies ar mājiniekiem Talsos, savukārt 21.decembrī - pēc publikas pieprasījuma - papildkoncertā nesen notikušajam koncertam “Ulbrokas pērlē”.
