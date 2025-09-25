Liene Zemīte pārdevusi savu "Lapsas māju"
Populārā konditore Liene Zemīte pārdevusi savu desmit gadus loloto "Lapsas māju" un pārcēlusies uz dzīvi Pierīgā, lai restartētos pēc saspringtā uzņēmējdarbības perioda.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Liene Zemīte atsauc atmiņā laiku, kad 2014. gadā izveidoja pilsētrestorānu "Lapsas māja": “Sāku Āgenskalnā, kur bijām četrus gadus, tad pārnācām uz centru. Restorāna nosaukums radās no televīzijas raidījuma "Lapsa virtuvē", kuru vadīju, – vārds Lapsa bija kļuvis par manu iesauku. Kā teica raidījuma producente, tad Lapsas vārds man ies līdzi līdz mūža galam. Laikam ejot, sapratu, ka tiešām mani sauc par Lapsu, nevis manā pašas vārdā. Tikai vēlāk, kad jau biju nodibinājusi savu uzņēmumu, atklājās, ka mūsu radu lokā tiešām ir bijis šāds uzvārds – manas vecmāmiņas mammai no manas mammas puses.”
“Pašlaik ir sajūta, ka “Lapsas posms” manā dzīvē noslēdzies, tas palicis restorānā. To esmu atstājusi, pārdevusi savai ilggadējai kolēģei, kas restorānā ir bijusi gandrīz no pirmās dienas. Pirms gada viņa pārņēma pusi no uzņēmuma, šogad izlēmām, ka viņa pārņems pilnībā visu. Esmu pavisam prom no restorāna. Un nav ne skumji, ne bēdīgi par šādu lēmumu. Ir liels prieks, ka tas ir bijis pareizais lēmums, ka durvis ir aizvērtas, ir vieta jaunām iespējām. Esmu vienmēr apbrīnojusi cilvēkus, kas visu mūžu var darīt tikai vienu darbu. Man vajag dažādību!” bilst Liene, kas bez darba, protams, nepaliek. Jau ieplānotas meistarklases, doma izdot otru pavārgrāmatu, viņai ir plāni un ieceres, ko īstenot. “Esmu mācījusies no iepriekšējām reizēm, ka nekur nav jāsteidzas. Ir mierīgi jāpabūt sevī un jāieklausās sevī. Tāpēc es nesteidzos, jo slodze pa šiem desmit gadiem restorānā ir bijusi nežēlīga – jūtos iztukšota gan fiziski, gan emocionāli. Gribas vairāk domāt par sevi, savu ķermeni un fiziskām aktivitātēm. Dzīvot priecīgi un tā, ka varu atpūsties, nevis skriet no rīta līdz vēlam vakaram, brīvdienās.”
Pēdējā laikā Liene nodarbojas ar atdzimšanas elpošanu. “Noteikti būs ar šo saistīti pasākumi, retrīti, kur mani dzirdēsiet. Jo šī metode pie šī trakā dzīves skrējiena ir ļoti noderīga. Tāpat arī Liene dzīvi Rīgā aizstājusi ar dzīvi laukos, Pierīgā: “Tie ir lauki, daba, jo Rīga un tās centrs vairs neprasās un nav svarīgs, gribas ārā, svaigā gaisā. Neesmu vairs rīdziniece. Itin visam ir restarts!”