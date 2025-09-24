Holivudas aktieris mirst pēc sabrukšanas restorānā: darbinieki nesniedza palīdzību un traucēja veikt sirds masāžu
Holivudas zvaigzne Maikls Heslins miris 35 gadu vecumā. Aktieris sabruka Lasvegasas restorānā, kur, pēc tuvinieku un draugu teiktā, darbinieki nav snieguši viņam nepieciešamo palīdzību.
Saskaņā ar "NY Post" ziņoto, aktieri piemeklēja sirdslēkme dzimšanas dienas ceļojuma laikā Lasvegasā. Kinozvaigzne bija redzama Zojas Saldanas seriālā “Lioness” un vairākās "Hallmark" filmās.
2024. gada 2. jūlijā Heslinam, atrodoties restorānā, apstājās sirds. Viņa vīrs Skotijs Dainamo, kurš bija kopā ar aktieri, ir iesniedzis prasību par nelikumīgu nāvi. Viņš apgalvo, ka restorāns pieļāvis “traģēdiju, no kuras bija iespējams izvairīties”, jo darbinieki vairākkārt nespējuši sniegt dzīvību glābjošu palīdzību.
Prasībā, kas iesniegta 18. septembrī, norādīts, ka restorāna darbinieki neko nav darījuši, lai palīdzētu, kad Heslins rādīja acīmredzamas medicīniskas ārkārtas situācijas pazīmes. Turklāt viņi it kā “vardarbīgi traucējuši” kādam viesim, kurš mēģinājis veikt sirds masāžu.
Heslina draugi apgalvo, ka traģēdijas laikā viņi tikuši “vardarbīgi izraidīti” no restorāna telpām. Lai gan restorānā bija pieejams defibrilators (AED), tas netika izmantots. Tāpat prasībā minēts, ka, mēģinot nofilmēt notikušo, draugiem pieprasīts dzēst uzņemtos video.
Prasība paredz kompensāciju, kas pārsniedz 30 000 ASV dolāru, tostarp bēru izdevumus un soda naudu, norādot, ka Heslina nāve bijusi “tiešs un novēršams rezultāts apsūdzēto rīcībai un bezdarbībai”.
Maikla vīrs emocionālā Instagram ierakstā pieminēja viņu, sakot, ka nāve bijusi “pilnīgs šoks”. Viņš rakstīja: “Viņš bija pirmais cilvēks, kam visi zvanīja, lai dalītos ar labām ziņām, un ideālākais cilvēks, pie kura griezties pēc padoma vai pleca, uz kura izraudāties. Viņš tiešām bija vismīļākais, gādīgākais un mīlošākais cilvēks uz zemes, un viņš izcēla labāko ikvienā, kurš sastapās ar viņu.”
Skotijs piebilda: “Tu vienmēr teici, ka jūties kā cilvēks, kuram ir lemts kļūt par tēvu, un es tam pilnībā piekrītu. Tu būtu bijis vislabākais tēvs pasaulē. Ja es kādreiz kļūšu par tēvu, es savu dēlu nosaukšu tavā vārdā un cerēšu, ka spēšu viņu izaudzināt vismaz par pusi tik labu cilvēku, kāds biji tu.”