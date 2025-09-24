Kas lika Harijam no smaida iegrimt skumjās? Ķermeņa valodas eksperte analizē prinča patiesās emocijas par ģimeni
Ķermeņa valodas eksperte izanalizējusi, kā mainījās Saseksas hercoga Harija noskaņojums, kad viņš atcerējās mirkli ar savu māti, princesi Diānu, un brāli Viljamu pirms daudziem gadiem.
Jau vēstīts, ka Saseksas hercogs un hercogiene piedalījās īpašajā raidījumā “The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland — A Special Edition of 20/20”, kas tika pārraidīts svētdien, 21. septembrī. Abi raidījuma laikā atcerējās bērnības vizītes Disneja atrakciju parkos.
41 gadu vecais princis Harijs atsauca atmiņā 1993. gada braucienu uz Disneja Pasauli, kad viņam bija astoņi gadi. Viņš devās turp kopā ar savu māti, princesi Diānu, un vecāko brāli princi Viljamu. “Es devos kopā ar mammu un brāli. Es to atceros ļoti, ļoti labi,” viņš sacīja. “Atceros, kā bērns zaudēju galvu no sajūsmas par visiem tēliem. Pilnīgi zaudēju galvu,” viņš piebilda.
Ķermeņa valodas eksperte Džūdija Džeimsa norāda, ka princis Harijs izskatījās “nostalģisks un skumjš”, runājot par savu atsvešināto brāli princi Viljamu televīzijā. Pēc viņas teiktā, sākumā princis izskatījās priecīgs, atceroties šīs bērnības ainas, taču brīdī, kad pieminēja māti un brāli, viņa noskaņojums kļuva redzami “skumjāks”.
Eksperte skaidroja: “Harijs šeit ne tikai runā par bērnības atmiņām — viņš tās izdzīvo, ar ķermeņa valodu atgriežoties bērnišķīgā stāvoklī, lai izteiktu sajūsmu, bet tad kļūst nostalģisks un skumjāks, kad par to domā kā pieaugušais. Kad viņš stāsta par karuseļiem, viņa pleci paceļas kopā ar uzacīm bērnišķīgā sajūsmas izteiksmē. Runājot par to, kā "zaudēja galvu", viņš skatās augšup, atdarinot bērnu, kurš apbrīno atrakcijas. Acis plaši atvērtas pārsteigumā, un viņš pat dažas reizes aizraujas elpā.”
Džeimsa piebilda: “Kad viņš saka, ka "biju tur ar mammu un brāli", viņa skatiens pavēršas lejup, kas liecina par iekšējām pārdomām par šiem diviem cilvēkiem, un sejas izteiksme kļūst skumjāka.”
Kā zināms, princis Harijs nesen tikās ar savu tēvu, karali Čārlzu, taču Viljams pilnībā noraidīja iespēju samierināties, aizpildot savu darba kalendāru ar oficiāliem pienākumiem tieši tajās dienās, kad Harijs uzturējās Apvienotajā Karalistē.