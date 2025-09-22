FOTO: princese Diāna reiz veda Hariju uz Disnejlendu - tagad viņš tur ved Ārčiju un Lilibetu
Saseksas hercogiene Megana Mārkla un princis Harijs atcerējušies savas mīļākās Disneja atmiņas — sākot no bērnības ceļojumiem līdz brīdim, kad iepazīstināja princi Ārčiju un princesi Lilibetu ar “laimīgāko vietu uz zemes”.
Saseksas hercogs un hercogiene piedalījās īpašajā raidījumā “The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland — A Special Edition of 20/20”, kas tika pārraidīts svētdien, 21. septembrī, un abi atcerējās bērnības vizītes Disneja atrakciju parkos.
41 gadu vecais princis Harijs atsauca atmiņā 1993. gada braucienu uz Disneja Pasauli, kad viņam bija astoņi gadi, kopā ar savu nelaiķi māti princesi Diānu un vecāko brāli princi Viljamu. “Es devos kopā ar mammu un brāli. Es to atceros ļoti, ļoti labi,” viņš sacīja.
“Es atceros, ka kā bērns zaudēju galvu no sajūsmas par visiem tēliem. Pilnīgi zaudēju galvu,” viņš piebilda.
Megana, kura ir “Dienvidkalifornijas meitene”, sacīja, ka Disnejlenda viņai bija “pieejamāka”, bet “joprojām pats lielākais prieks pasaulē”. Viena no viņas atmiņām bija par izlaiduma vakaru Disnejlendā, kad vidusskolas absolventi pēc oficiālās noslēguma ceremonijas dodas uz parku.
“Es pat nezinu, kāpēc viņi mums to atļāva!” viņa smējās, un Harijs piebilda: “Tas izklausās ļoti jautri. Vai to var darīt arī četrdesmit gados?”
Šī gada sākumā Megana un Harijs atzīmēja meitas ceturto dzimšanas dienu ar ģimenes ceļojumu uz Disnejlendu — un viņi atklāja, ka Ārčija un Lilibeta sajūsma sākās vēl pirms iekļūšanas parkā. Harijs sacīja: “Viņi bija tādi kā: “Tas ir neticami!” Un es atbildēju: “Bērni, šī vēl nav pat ieeja. Esiet gatavi, jūs tūlīt būsiet pārsteigti.””
Viņš vēlāk piebilda: “Redzēt, kā bērni ar visu sirdi metas šajās pieredzēs, pat nenojaušot, kas viņus sagaida, bija apbrīnojami. Tas atmodina bērnu arī tevī pašā.”
Svinības ietvēra ģimenes četrotnei braucienus atrakcijās, gardumu baudīšanu un dzimšanas dienas tortes ar mazās nāriņas Arielas rotājumu.
Īpašajā raidījumā tika rādīts arī foto, kur hercogs un hercogiene kliedz, braucot ar Space Mountain, kas Harijam bijis mīļākais brauciens jau kopš bērnības vizītes. Viņš atcerējās: “Es braucu apkārt un apkārt — 10, varbūt 12 reizes.”
Kā zināms, Disnejlenda šogad svin savu 70 gadu jubileju. Jubilejas svinības sāka 2025. gada 16. maijā un turpinās līdz vasarai 2026. gadā.