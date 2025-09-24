Lelde Dreimane un Linda Kalniņa dodas mīlestības meklējumos - klāt iepazīšanās šovs "Randiņš ar divām"
No 23. septembra "Go3" televīzijā pieejamas pirmās divas epizodes iepazīšanās šovam "Randiņš ar divām", kurā aktrises Lelde Dreimane un Linda Kalniņa meklē sapņu vīriešus. Ko spraigu skatītāji var sagaidīt no pirmajām šova epizodēm?
Gleznainajā Toskānas villā astoņu epizožu garumā harizmātiski vecpuiši centīsies iekarot divu dāmu sirdis. Randiņi, sacensības, dāvanas un eleganti uzvalki - kungi darīs visu, lai izceltos un atstātu iespaidu. Taču viņi nenojauš, ka Lelde un Linda džentlmeņus ir vērojušas slēptajās kamerās jau no ierašanās brīža, lai izdarītu secinājumus par viņu raksturu un uzvedību.
Pārsteigums arī tas, ka šovam pievienosies vēl viens jaunskungs - šova “Amors” pirmās sezonas uzvarētājs Kristaps, tādējādi palielinot konkurenci un radot papildu spriedzi dalībnieku vidū. Turklāt ne visi dalībnieki, šķiet, ir ieradušies ar tīriem nolūkiem - kāds slēpj pavisam citus nodomus…
Dalībnieki dosies romantiskos randiņos, piedalīsies aizraujošās aktivitātēs un kopīgi pavadīs laiku, taču ne visiem būs lemta idille dāmu sabiedrībā – kādam no viņiem nāksies arī pamest villu un doties mājās. Skatītājiem būs iespēja ielūkoties arī šova aizkulisēs – “Randiņš ar divām. Bez maskām”. Papildsērijās atklāsies dalībnieku patiesās domas, negaidīti pavērsieni un intrigas, kas palikušas aizkadrā.
“Randiņš ar divām” pirmās divas epizodes un astoņas papildsērijas “Bez maskām” jau ir pieejamas skatītājiem "Go3" televīzijā, sniedzot iespēju uzreiz ienirt šova romantiskajos piedzīvojumos. Jau no pirmās dienas skatītāji var baudīt vairāk nekā četras stundas satura. Jaunas epizodes skatītājus priecēs katru otrdienu, saglabājot intrigu un turpinot aktrišu mīlestības meklējumus.`