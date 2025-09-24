“Es saprotu, kāpēc jūs esat dusmīgi”: Džimijs Kimels atgriežas ēterā pēc skandaloziem izteikumiem par Čārlija Kērka slepkavību
ASV televīzijas kanāla ABC ēterā atgriezies Džimija Kimela vakara sarunu šovs, kas tika apturēts pēc raidījuma vadītāja pagājušās nedēļas izteikumiem saistībā ar konservatīvā aktīvista Čārlija Kērka slepkavību.
Kimels pēdējā laikā vairākkārt komentējis konservatīvo reakciju uz Kērka slepkavību, cita starpā apgalvojot, ka “MAGA zemē daudzi ļoti centīgi cenšas gūt politisku kapitālu uz Čārlija Kērka nāves rēķina”.
Otrdien viņš atgriezās ēterā, tā arī nespēdams atvainoties par saviem izteikumiem, taču izskatījās aizkustināts, slavējot nogalinātā aktīvista sievu Ēriku Kērku savā ļoti gaidītajā monologā. “Jūs saprotat, ka mans nodoms nekad nebija noniecināt jauna cilvēka slepkavību. Es nedomāju, ka tajā ir kas smieklīgs,” viņš sacīja savā ievadrunā, kuru vairākkārt pārtrauca skatītāju stāvovācijas.
“Es saprotu, ka dažiem tas šķita nelaikā vai neskaidri, vai varbūt abi. Un tiem, kuri uzskata, ka es norādīju ar pirkstu, es saprotu, kāpēc jūs esat dusmīgi,” viņš piebilda, atsaucoties uz ABC mātesuzņēmuma “Disney” skaidrojumu par šova apturēšanu.
Lai gan Kimels tieši neatvainojās, viņš uzsvēra: “Es nedomāju, ka slepkava, kurš nošāva Čārliju Kērku, pārstāv kādu. Tā ir slima persona, kura uzskata, ka vardarbība ir risinājums, un tā tas nav.”
Viņš pieminēja arī Kērka piemiņas pasākumu svētdien, kurā Kērka atraitne piedeva Robinsonam par iespējamo slepkavību. “Viņa viņam piedeva. Tas ir piemērs, kuram mums vajadzētu sekot,” teica Kimels. “Ja ticat Jēzus mācībām, kā to daru es, tad tas bija spilgts apliecinājums. Pašaizliedzīgs žēlastības akts no sērojošas atraitnes. Tas mani dziļi aizkustināja. Ja no šīs traģēdijas kaut kas jāpaņem līdzi nākotnē, tad es ceru, ka tas būs šis piemērs.”
Vakara gaitā Kimels pieturējās pie saviem ierastajiem asajiem jokiem, tostarp par ASV prezidentu Donaldu Trampu un FCC priekšsēdētāju Brendanu Karu. Viņš gan izvairījās tieši kritizēt ABC un “Disney”, izņemot ironisku “nosacījumu” viņa atgriešanai, kas ietvēra “Disney+” abonementu atjaunošanas instrukciju nolasīšanu.
Šovā uzstājās arī aktieris Roberts De Niro, tēlojot jauno FCC priekšsēdētāju un izsmejot Kimela jokus par to, ka aģentūra izmanto mafijas stilam līdzīgas metodes.
Neilgi pirms raidījuma Tramps asi kritizēja ABC par šova atjaunošanu. “Es neticu, ka ABC Fake News atdeva Džimijam Kimelam darbu,” Tramps dusmīgi ierakstīja Truth Social. “Baltais nams tika informēts no ABC, ka šovs ir atcelts! Kaut kas notika pa ceļam, jo viņa auditorija ir PAZUDUSI, un viņa “talanta” nekad tur nebija. Kāpēc gan viņi vēlētos atgriezt kādu, kuram tik slikti veicas, kurš nav smieklīgs un apdraud tīklu, spēlējot 99% pozitīvu Demokrātu propagandu,” viņš piebilda.
Kimela šovu ABC apturēja pagājušajā trešdienā pēc viņa provokatīvajiem izteikumiem, kas izraisīja konservatīvo sašutumu un pieauga līdz ar viņa atteikšanos atvainoties.
Avoti laikrakstam “The Post” pavēstīja, ka Kimels savu atgriešanos saskaņojis ar “Disney” vadītāju Bobu Aigeru un “Disney Entertainment” līdzpriekšsēdētāju Danu Valdenu — lai gan nebija skaidrs, par kādiem nosacījumiem abas puses vienojušās.
Šova “Jimmy Kimmel Live!” apturēšana izraisīja arī plašus boikotus pret “Disney”, ABC māteskompāniju, uzņēmumu apsūdzot mediju cenzūrā un Pirmā grozījuma pārkāpumos.