Princis Harijs strīdas ar Meganu Mārklu par to, kur skolot bērnus
Princis Harijs, šķiet, nejauši atklājis plānus par savu bērnu, Ārčija un Lilibetas, nākotni.
Nesenās vizītes laikā Lielbritānijā, kad Saseksas hercogs tikās ar tēvu karali Čārlzu un apmeklēja virkni dažādu labdarības pasākumu, viņam bija arī neliela saruna ar dziedātāju Džosu Stounu. Abi sastapušies “WellChild” pasākumā Londonā un aprunājušies par saviem bērniem. Tad arī princis nejauši izpļāpājies, ka plāno dēlu Ārčiju un meitu Lilibetu skolot Apvienotajā Karalistē.
Princis Harijs, kurš ar sievu Meganu Mārklu atteicās no karaļnama pienākumiem 2020. gada janvārī un pārcēlās uz pastāvīgu dzīvi ASV, izjautājis Džosu Stounu par viņas neseno dzīvesvietas maiņu. Stouna ar ģimeni no ASV pārcēlusies uz Lielbritāniju. Klīst baumas, ka Harijs arī varētu apsvērt atgriešanos uz dzīvi Anglijā.
Džosa Stouna sarunā ar žurnāla “People” reportieri atzina: „Viņš man arī pajautāja, kā mums izdodas no jauna pielāgoties dzīvei Anglijā, un bija patiesi ieinteresēts mūsu pārcelšanās procesā.”
„Viņš ir ļoti sirsnīgs un vienkāršs cilvēks, kā tas vienmēr bijis. Varbūt Harijs arī atgriezīsies Anglijā. Tas būtu jauki.”
Džosa Stouna turpināja: „Viņš teica, ka te ir brīnišķīgas skolas un atzina, cik svarīga bērniem ir sabiedrība. Bija patīkami aprunāties ar viņu, jo tieši tāds bija mūsu atgriešanās iemesls – lai bērni izaugtu ģimenes un draugu lokā, un viņiem izveidotos spēcīga piederības sajūta. Un pats galvenais, lai viņi izaugtu drošā vidē.”
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
Diskusijas par bērnu skološanu šobrīd visticamāk ir karsts temats Saseksu mājās. Īsi pirms Džosas Stounas stāstītā, kāds anonīms informācijas avots izteicās, ka princis Harijs un Megana Mārkla nespējot vienoties par Ārčija un Lilibetas skološanas iespējām.
Saseksas hercogs vēlas, lai viņa bērni iegūtu izglītību Apvienotajā Karalistē, savukārt Megana esot kategoriski pret bērnu sūtīšanu uz internātskolām. Kāds iekšējais avots norādījis, ka Saseksas hercogiene uzskata, ka bērna pieteikšana internātskolā ir “barbarisms”.
Avoti izteikušies, ka Lielbritānijas karalis Čārlzs atbalstot ideju, ka princis Ārčijs un princese Lilibeta skolojas Apvienotajā Karalistē. Kāda karaliskajai ģimenei tuvu stāvoša persona portālam “Daily Mail” izteikusies: „Harijam vēl ir jāveic pārrunas ar Meganu. Tomēr karalis ir sajūsmā.” Iespējams, ka Saseksas hercogs šo ideju ir apspriedis ar savu tēvu, kad nesen tikās ar monarhu viņa rezidencē Klārensa namā Londonā.
Viesojoties Lielbritānijā, princis kādā no publiskajām intervijām apliecināja, ka vēlētos atvest princi Ārčiju un princesi Lilibetu uz Apvienoto Karalisti, tādējādi mainot savu iepriekšējo nostāju, kad bija izteicies, ka bērnus uz Angliju nevedīs, jo viņa ģimene nejūtas šajā valstī droši. Par iespēju atvest savus bērnus uz dzimto valsti Harijs izdevumam “The Guardian” izteicies: „Es gribētu. Šī nedēļa noteikti to ir tuvinājusi.”
2025. gada 10. septembris. Princis Harijs ierodas tikties ar tēvu karali Čarlzu
Tomēr vēl nesen, 2025. gada maijā, Saseksas hercogs BBC intervijā sacīja: „Es nespēju iztēloties pasauli, kurā es šobrīd varētu atvest savu sievu un bērnus atpakaļ uz Apvienoto Karalisti.”