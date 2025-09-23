Nedēļas jaunumi "Tet TV+" - saniknots soms, izdomāts draugs un cīņa par ceturtdaļmiljonu
"Tet TV+" izklaides platformā, kas pieejama arī "Tet TV", šonedēļ skatieties spraiga sižeta filmu "Sisu", komēdiju "Rikijs Stenikijs" un realitātes šovu "The Fortune Hotel".
Viņš sados visiem!
Spriedzes filmu cienītāji būs sajūsmā par somu meistardarbu, kas salīdzināms pat ar leģendāro "Rembo" sēriju.
Dziļi Lapzemes savvaļā Aatami Korpi meklē zeltu. Pēc tam kad viņš sastopas ar nacistu patruļu, sākas elpu aizraujoša un pēc zelta alkstoša vajāšana pa iznīcināto un mīnēto Lapzemes mežonīgo savvaļu. Aizraujošo somu spriedzes filmu "Sisu" ("Sisu") skatieties Tet televīzijas "Filmu nomā" angļu valodā ar subtitriem latviešu, angļu, igauņu, lietuviešu vai krievu valodā.
Kas ir leģendārais Rikijs?
Trīs bērnības draugi, lai izvairītos no nepatikšanām pēc neveiksmīgas izjokošanas, izdomā tēlu vārdā Rikijs Stenikijs.
Divdesmit gadus vēlāk viņi joprojām izmanto šo izdomāto personu kā alibi savām nenobriedušajām izdarībām. Kad viņu partneri pieprasa beidzot satikt leģendāro Rikiju, draugi nolīgst neveiksmīgu aktieri, lai viņš iedzīvinātu šo mītu, – un sākas neparedzēti komiski notikumi. Komēdiju "Rikijs Stenikijs" ("Ricky Stanicky") skatieties Tet televīzijas sadaļā "Filmas un seriāli" angļu valodā ar subtitriem latviešu valodā.
Cīņa par ceturtdaļmiljonu
"The Fortune Hotel" ir realitātes šovs, kura darbība norisinās greznā viesnīcā tropiskā vidē.
Tajā piedalās pāri, kuri katrs saņem noslēpumainu čemodānu, un vienā no tiem ir ļoti liela naudas summa. Spēles mērķis ir saglabāt vai iegūt naudas čemodānu, izmantojot stratēģiju, alianšu veidošanu un blefu. Katru dienu dalībnieki piedalās izaicinājumos, kas ļauj mainīt čemodānus vai iegūt priekšrocības. Vakara beigās notiek dramatiskas “čempionu maiņas” ceremonijas, kurās kāds var zaudēt savu vietu spēlē.